SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Natação, o Troféu Arthur Sampaio Carepa, foi transferido de local em Recife após a piscina do Centro Esportivo Santos Dumont apresentar turbidez que comprometeu a visualização do fundo. A competição, que teve início na última segunda-feira (15), reúne 594 atletas, representando 123 clubes.

A mudança levou as provas ao Sport Club do Recife. Atletas, treinadores e familiares relatam problemas estruturais no novo local, como limitação de espaço, restrições de circulação e condições consideradas inadequadas para a realização das provas.

Também foram expostas dificuldades em áreas de apoio, como banheiros. Em uma das denúncias, atletas mulheres teriam recorrido a baldes para urinar.

Em nota, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) lamentou os transtornos causados e disse que a decisão de alterar a programação da competição foi tomada exclusivamente em razão da turbidez da água, não havendo nenhuma contaminação do equipamento do Santos Dumont, que segue sendo monitorado.

"A preocupação da entidade estava relacionada à segurança física dos atletas durante as provas, uma vez que a redução da visibilidade poderia dificultar a visualização das marcações existentes no fundo da piscina e das referências utilizadas durante a natação competitiva, aumentando o risco de impactos acidentais durante a execução das provas", disse a entidade.

A crise começou já em meio à competição, quando participantes relataram perda de transparência da água ao longo das baterias no Centro Esportivo Santos Dumont, o que dificultava a visualização das raias. Após a transferência, as novas queixas surgiram no Sport Club do Recife.

O treinador Gino Zardo Degane, do Praia Clube (MG), afirma que a situação foi muito prejudicial aos atletas, mas também a seus familiares. O custo médio de participação no campeonato varia entre R$ 4 mil e R$ 5 mil por atleta, incluindo deslocamento, hospedagem, alimentação e taxas.

"É um custo alto para uma competição de base. Qualquer mudança logística impacta diretamente as equipes", diz.

Além das taxas regulares, clubes foram informados de cobrança adicional de R$ 44 por nadador, chamada de "taxa de piscina" ou "taxa das federações". A CBDA afirma que o valor foi aprovado em assembleia com federações estaduais e representantes de atletas. Os participantes reclamam.