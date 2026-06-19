RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians informou, na tarde desta sexta-feira (19) (19), que realizou o pagamento integral da dívida com o Talleres, da Argentina, devido a aquisição de Rodrigo Garro.

O clube atualizou a situação através de um texto assinado pelo presidente Osmar Stabile. O mandatário alvinegro agradeceu ao presidente Andrés Fassi, "cujo profissionalismo e paciência foram fundamentais para a conclusão desse processo".

Este momento representa muito mais do que um simples fechamento de contas. Simboliza a seriedade, o comprometimento e o respeito que o Corinthians mantém com seus parceiros internacionais, mesmo diante de desafios que se estenderam por quatro meses. Foram semanas de negociações intensas, conversas construtivas e, acima de tudo, muita paciência, que só foram possíveis graças à colaboração e compreensão mútua Trecho da nota do Corinthians

Com o pagamento da pendência, o Corinthians evita uma nova punição na Fifa. O clube, porém, segue impedido de registrar novos jogadores devido ao transfer ban causado pela dívida com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez, em 2024.

A dívida com o Talleres era a maior da lista de débitos do Corinthians com outros clubes. Após diversas rodadas de negociação, os clubes chegaram a um acordo para o pagamento de 7 milhões de dólares à vista (R$ 35 milhões, na cotação atual) ?o valor original era de R$ 48 milhões.

VEJA NOTA DO CORITNHIANS

"Nesta sexta-feira, dia 19, conseguimos realizar o pagamento integral da dívida pendente com o Club Atletico Talleres, da Argentina, por conta da negociação e aquisição do talentoso meio-campista Rodrigo Garro.

Este momento representa muito mais do que um simples fechamento de contas. Simboliza a seriedade, o comprometimento e o respeito que o Corinthians mantém com seus parceiros internacionais, mesmo diante de desafios que se estenderam por quatro meses. Foram semanas de negociações intensas, conversas construtivas e, acima de tudo, muita paciência, que só foram possíveis graças à colaboração e compreensão mútua.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar, em nome de todos que fazem parte do nosso Clube, um imenso agradecimento a toda a equipe responsável, que se empenhou incansavelmente para que esse objetivo fosse alcançado. Também deixamos nossa mais sincera gratidão a todos do Talleres, especialmente ao presidente Andrés Fassi, cujo profissionalismo e paciência foram fundamentais para a conclusão desse processo.

Agora, com esta página virada, podemos olhar para frente com tranquilidade e foco total na construção de um Corinthians ainda mais forte e vitorioso.

Seguimos juntos, sempre em frente, com a certeza de que o respeito, a transparência e o trabalho honesto são os pilares que sustentam o sucesso de nossa querida instituição"