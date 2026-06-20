SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fim da noite desta sexta-feira (19), o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro publicou um vídeo na rede X em defesa do jogador Neymar, a quem chamou de "craque".

O conteúdo vem em reação ao comentário feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento em Belo Horizonte, quando disse que Neymar era o "primeiro convocado home office do mundo", e afirma que que Neymar é "brasileiro de origem humilde que venceu na vida", "inspira milhões de jovens, e mantém um projeto social que ajuda milhares de crianças e famílias".

No vídeo, Flávio afirma que Lula fez "mais um gol contra", que Lula teria um "mandato em modo avião", que o presidente viaja e se hospeda em hotéis de luxo junto com a Janja", e pede que o presidente fique em casa e pare de "torrar o dinheiro dos brasileiros".

Flávio Bolsonaro escreveu: "Neymar é craque e Lula é presidente turista. Só um deles tem espaço no coração do brasileiro e pode ter certeza: o Brasil está do lado e torcendo pelo @neymarjr".