SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muito além dos gramados, o futebol também rende grandes histórias no cinema e no streaming. Craques que marcaram gerações, campanhas de Copas do Mundo e dramas inspirados na paixão pelo esporte mostram que o futebol pode ser tão emocionante quanto qualquer roteiro de ficção.

Seja para quem gosta de biografias, dramas, comédias ou documentários esportivos, há opções para todos os públicos. Confira uma seleção de títulos feita pelo F5 que todo apaixonado por futebol deveria conhecer.

BIOGRAFIAS E DOCUMENTÁRIOS

Baila, Vini

Baila, Vini. Brasil, 2025. Dir.: Andrucha Waddington e Emílio Domingos. 106 minutos. 12 anos.

O documentário acompanha os bastidores da ascensão de Vinicius Junior, desde os primeiros passos no Flamengo até se tornar protagonista do Real Madrid e da seleção brasileira. A produção também aborda os episódios de racismo sofridos pelo atacante na Espanha e explica como o jogador se tornou uma das principais vozes contra a discriminação no futebol.

Disponível na Netflix.

Pelé Eterno

Pelé Eterno. Brasil, 2004. Dir.: Aníbal Massaini Neto. 121 minutos. Livre.

Considerado um dos documentários mais completos sobre o Rei do Futebol, reúne imagens raras da carreira de Pelé, depoimentos de ex-companheiros, jornalistas e personalidades do esporte. A obra revisita seus mais de mil gols, a conquista das Copas do Mundo e o impacto do brasileiro na popularização do futebol ao redor do planeta.

Disponível no CurtaOn e para aluguel no Prime Video.

Mauro Shampoo: Jogador, Cabeleireiro e Homem

Mauro Shampoo: Jogador, Cabeleireiro e Homem. Brasil, 2005. Dir.: Paulo Henrique Fontenelle, Leonardo Cunha Lima. 20 minutos. Livre.

A cinebiografia acompanha a trajetória de Mauro Shampoo, ex-jogador de futebol que se tornou uma das figuras folclóricas do esporte brasileiro. Dono de uma carreira marcada por apenas um gol, ele virou símbolo do Íbis Sport Club, equipe eternizada no Guinness Book como o "pior time de futebol do mundo".

Garrincha, Alegria do Povo

Garrincha, Alegria do Povo. Brasil, 1962. Dir.: Joaquim Pedro de Andrade. 60 minutos. Livre.

Clássico do cinema brasileiro, o documentário retrata a popularidade de Mané Garrincha e sua relação única com os torcedores brasileiros. Com imagens das Copas de 1958 e 1962, o filme ajuda a compreender o impacto social do craque e aborda o contraste entre a genialidade em campo e a decadência pessoal do jogador.

Disponível no Mubi, Prime Video e Globoplay.

Copa 71

Copa 71. Reino Unido, 2023. Dir.: James Erskine e Rachel Ramsay. 90 minutos. Livre.

Documentário que resgata a história da primeira Copa do Mundo Feminina, disputada em 1971 no México. A produção recupera imagens raras e depoimentos das atletas que participaram do torneio diante de estádios lotados, décadas antes do reconhecimento oficial da FIFA.

Disponível na Netflix.

Heleno

Heleno. Brasil, 2011. Dir.: José Henrique Fonseca. 116 minutos. 14 anos.

Estrelado por Rodrigo Santoro, o longa conta a história de Heleno de Freitas, um dos maiores jogadores do Botafogo nas décadas de 1940 e 1950. Conhecido pelo talento e pela personalidade explosiva, o craque viveu uma trajetória marcada por fama, excessos e tragédia.

Disponível no Youtube.

Zico: O Samurai de Quintino

Zico: O Samurai de Quintino. Brasil, 2026. Dir.: João Wainer. 103 minutos. 12 anos.

Documentário dedicado à trajetória de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, ídolo maior da torcida do Flamengo. A produção revisita sua carreira, mostra sua relevância no futebol brasileiro e no Japão, além de mostrar raras imagens em família. Ídolos como Ronaldo Fenômeno falam da influência do ex-jogador em suas vidas.

Ema cartaz nos cinemas e disponível para aluguel no Prime Video e no Youtube.

Neymar: O Caos Perfeito (2022)

Neymar: O Caos Perfeito. Brasil, 2022. Dir.: David Charles Rodrigues. 164 minutos. 14 anos.

Dividida em três episódios, a série documental acompanha a carreira de Neymar desde o Santos até Barcelona, PSG e seleção brasileira, reunindo entrevistas com Messi, Mbappé, Beckham e familiares. Também explora a relação do jogador com a fama, as críticas e sua imagem pública dentro e fora do futebol.

Disponível na Netflix.

Diego Maradona

Diego Maradona. Reino Unido, 2019. Dir.: Asif Kapadia. 130 minutos. 16 anos

Produzido a partir de centenas de horas de imagens inéditas, o documentário acompanha a chegada de Maradona ao Napoli e sua transformação em um ídolo absoluto da cidade italiana. O filme também mostra os excessos da fama, os conflitos com a imprensa e a vida pessoal turbulenta daquele que é considerado um dos maiores jogadores da história.

Disponível na Netflix.

BRASIL CAMPEÃO

1958: O Ano em Que o Mundo Descobriu o Brasil

1958: O Ano em Que o Mundo Descobriu o Brasil. Brasil, 2014. Dir.: José Carlos Asbeg. 250 minutos. Livre.

A série documental narra a primeira conquista da Copa do Mundo pela seleção brasileira na Suécia. A produção resgata o contexto social e cultural dos anos 50 e detalhes de cada partida através de imagens raras e mais de 50 depoimentos de jogadores, jornalistas e adversários.

Disponível para aluguel no Prime Video.

Brasil 70: A Saga do Tri

Brasil 70: A Saga do Tri. Brasil, 2026. Dir.: Paulo Morelli e Pedro Morelli. 352 minutos. 12 anos.

Minissérie de ficção inspirada na campanha brasileira rumo ao tricampeonato mundial, mostrando bastidores, conflitos internos e a preparação da equipe comandada por Zagallo. Também retrata o contexto político do Brasil durante a ditadura militar e a importância daquela conquista para o país.

Disponível na Netflix

Tetra: Acreditar de Novo

Tetra: Acreditar de Novo. Brasil, 2026. Dir.: Luis Ara. 86 minutos. 12 anos.

Documentário que revisita a conquista da Copa de 1994 por meio de imagens inéditas registradas pelos próprios jogadores. O filme mostra os bastidores da campanha liderada por Romário, Bebeto, Dunga e Taffarel e a superação após 24 anos sem títulos.

Disponível na Netflix.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta. Brasil, 2025. Dir.: Luis Ara. 92 minutos. 12 anos.

O documentário reúne imagens inéditas e depoimentos dos protagonistas da campanha que levou o Brasil ao pentacampeonato mundial, revisitando toda a trajetória até a final contra a Alemanha.

Disponível na Netflix.

COMÉDIA

O Último Jogo (2021)

O Último Jogo. Argentina, Brasil e Colômbia, 2021. Dir.: Roberto Studart. 98 minutos. 14 anos.

Na pequena cidade de Belezura, na fronteira entre Brasil e Argentina, o fechamento da única fábrica local leva os moradores a organizar uma partida decisiva contra o time do vilarejo vizinho, Guapa. A produção mistura tradição, identidade cultural e esporte em uma narrativa original.

Disponível no Telecine, Globoplay e para aluguel no Prime Video.

DRAMA

Linha de Passe

Linha de Passe. Brasil, 2008. Dir.: Walter Salles e Daniela Thomas. 114 minutos. 16 anos.

Premiado internacionalmente, o filme acompanha quatro irmãos da periferia de São Paulo que sonham mudar de vida. Um deles busca se tornar jogador profissional, enquanto enfrenta dificuldades familiares e sociais.

Disponível na Netflix e no Telecine.

A Mão de Deus

È Stata la Mano di Dio. Itália, 2021. Dir.: Paolo Sorrentino. 130 minutos. 14 anos.

Na Nápoles dos anos 80, um jovem louco por futebol se vê diante de uma tragédia familiar que define seu futuro incerto, porém promissor, como cineasta. Embora não seja uma biografia de Diego Maradona, o premiado filme italiano mostra como a chegada do craque ao Napoli mudou a vida de uma geração inteira.

Disponível na Netflix.

Forever

Forever. Suécia, 2023. Dir.: Anders Hazelius. 100 minutos. 12 anos.

O longa acompanha Mila e Kia, duas melhores amigas adolescentes e aspirantes a profissionais do futebol. A chegada de uma nova treinadora, mais rígida e exigente, muda a dinâmica da equipe e coloca à prova a amizade das duas.

Disponível na Netflix