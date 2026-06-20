SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a China por 3 sets a 1, na manhã deste sábado (20), em Ancara, na Turquia, e chegou à sétima vitória em sete jogos na fase preliminar da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL).

A seleção brasileira confirmou o triunfo com parciais de 26 a 24, 25 a 18, 19 a 25, e 25 a 15. A equipe conseguiu um triunfo tranquilo após as últimas vitórias no tie-break contra a França e a Bélgica.

Júlia Bergmann e Rosamaria foram as maiores pontuadoras da seleção brasileira com 20 e 17 pontos, respectivamente.

Primeiro set

O Brasil venceu o primeiro set por 26 a 24. As equipes trocaram pontos durante toda a parcial, e a China se manteve na disputa graças ao desempenho de Tang X. e Zhuang, que marcaram oito e cinco pontos, respectivamente.

A equipe comandada por Zé Roberto garantiu a vitória no set com destaque para Rosamaria e Luzia. Rosamaria anotou sete pontos no set, todos em ataques, enquanto Luzia contribuiu com três bloqueios e um ponto de saque.

Segundo set

O Brasil conseguiu uma vitória mais tranquila no segundo set. Julia Bergmann foi o destaque da vez sendo a principal pontuadora do set: seis pontos (quatro de ataque, um de bloqueio e um de saque).

As chinesas tiveram apenas 37% dos pontos de serviço ganhos (7 de 19). Vitória brasileira por 25 a 18.

Terceiro set

China desconta no terceiro set com vitória por 25 a 19. Zé Roberto mudou muitas jogadores no terceiro set, e o Brasil não foi bem em dois quesitos: pontos de serviço ganhos e erros de saque.

A equipe só venceu 6 de 20 pontos de serviço (aproveitamento de 30%) e teve três erros de saque. Os pontos em contra-ataque também não foram bem aproveitados.

Quarto set

O Brasil se impôs após a derrota no terceiro set e fechou o jogo com um 25 a 15. Luzia foi o destaque com quatro pontos de bloqueio.

A China sofreu para emplacar seu saque e foi limitada a apenas cinco pontos de serviço ganhos (5 de 16, um aproveitamento de 31%)

A situação do Brasil na Liga das Nações

O resultado mantém o Brasil invicto após sete partidas na Liga das Nações Feminina de 2026 e lidera o ranking.

A fase preliminar reúne 18 seleções. Cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas, e as sete melhores campanhas avançam ao mata-mata ao lado da China, país-sede da fase decisiva.

O último compromisso brasileiro na segunda semana disputada na Turquia será diante da Alemanha, amanhã, às 10h (de Brasília).

Já a terceira e última semana da fase classificatória será disputada entre os dias 8 e 12 de julho, em Osaka, no Japão.

A fase final da competição será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.