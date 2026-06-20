SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A surfista havaiana Gabriela Bryan quebrou a prancha ao meio e cortou a perna direita durante uma manobra na disputa das oitavas de final da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro.
O episódio aconteceu na reta final da bateria. Após o ocorrido, Bryan recebeu auxílio, foi até a areia e pegou uma prancha nova.
Na areia, ela mostrou a um membro da equipe dela o corte na parte interna da perna direita. Logo depois, voltou para a água.
Bryan avançou às quartas ao superar a australiana Sally Fitzgibbons. Ela somou 17.33, contra 13.26.
A havaiana é a atual líder do ranking feminino da WSL. Por este motivo, ela utiliza a lycra amarela em Saquarema