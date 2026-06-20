SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do ranking mundial de surfe, o brasileiro Italo Ferreira está fora da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele deu adeus à competição brasileira da WSL nas oitavas de final, após duelo deste sábado (20). Atual campeão mundial, Yago Dora avançou, assim como os irmãos Samuel e Miguel Pupo, e João Chianca.

Assim, o Brasil terá quatro representantes nas quartas de final no "Maracanã do surfe", e um surfista na semifinal, uma vez que Miguel Pupo e Yago Dora vão medir forças na próxima fase do torneio.

No feminino, Luana Silva está classificada às quartas. Já Tati Weston-Webb, que foi uma das convidadas da etapa, foi derrotada nas oitavas.

Ítalo, que chegou a Saquarema como um dos favoritos, foi superado pelo francês Kauli Vaast hoje (20), no segundo dia de competições. O brasileiro lutou até os últimos segundos da bateria para conseguir a nota necessária -ele alcançou a somatória de 12.87, mas não foi o suficiente para bater o 14.17 de Vaast.

Ítalo se mostrou bastante ativo durante a bateria, enquanto o Vaast foi mais cauteloso. O dono da lycra amarela pegou 13 ondas nos 40 minutos de duelo, mas teve como melhores notas 6.67 e 6.20. O francês surfou cinco, e obteve um 7.0 e 7.17 como melhores notas.

Este foi o segundo encontro consecutivo entre os campeões olímpicos no circuito. O brasileiro, medalhista de ouro em Tóquio-2020 havia derrotado o francês, ouro em Paris-2024, levou a melhor nas quartas em El Salvador, na última semana.

Atual campeão mundial, Yago Dora mostrou consistência na água e se classificou. Ele não deu chances ao francês Marc Mignot e triunfou por 15.00 a 10.33.

Samuel Pupo venceu o australiano Jack Robinson. Ele dominou a bateria das oitavas e conseguiu somatório de 15.84 diante de 9.94 de Robinson.

Pupo terá pela frente o italiano Leonardo Fioravanti. Ele luta por vaga nas semifinais.

João Chianca, o Chumbinho, derrotou o australiano George Pittar. O brasileiro avançou após uma virada de placar, tendo somatório de 14.30 contra 13.26 do adversário. Pittar conseguiu 7.33 logo na primeira onda, e 5.93 na quinta onda -foram as duas melhores notas. O brasileiro obteve 6.57 e 7.73 na 12ª e 13ª ondas, respectivamente, as últimas dele na bateria.

Chianca vai enfrentar, novamente, um australiano. Ele vai ter pela frente terá frente Morgan Cibilic.

Miguel Pupo, por sua vez, derrotou o australiano Callum Robson. Eles fizeram duelo equilibrado -ambos surfaram nove ondas e tiveram as melhores notas na sétima e nona . O brasileiro carimbou a vaga com um 14.03 a 12.17.

Luana virou na última onda e garantiu vaga nas quartas. A brasileira bateu a australiana Isabella Nichols por 12.47 a 12.20.

Na próxima fase, a brasileira terá pela frente Sawyer Lindblad. A norte-americana deixou para trás a costa-riquenha Brisa Hennessy

Tati foi derrotada por Caroline Marks. A norte-americana ganhou por 14.00 a 13.00 na somatória. Weston-Webb havia vencido a bicampeã mundial Tyler Wright na estreia na etapa.

Outros brasileiros

O Brasil já tinha visto nomes de peso serem eliminados no primeiro dia de competição. Gabriel Medina, Filipe Toledo, Mateus Herdy, Alejo Muniz e Weslley Dantas caíram no começo da caminhada em Saquarema.