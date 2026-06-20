SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Fonseca, 19, começou mal a sua temporada na grama europeia. Depois de ser eliminado na primeira rodada em Halle, na Alemanha, porém, deu sorte no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, último torneio antes de Wimbledon.
O carioca começará na segunda rodada do torneio (é o cabeça-de-chave número 2) e terá pela frente um adversário que sairá do classificatório (qualifying, uma espécie de "peneira" para tenista mal ranqueados).
A definição deste adversário do brasileiro deve sair no domingo. Fonseca pode estrear terça ou quarta-feira (ainda a ser definido).
A derrota na grama do ATP 500 de Halle para o alemão Yannick Hanfmann (59º) na última terça-feira (16) e vitórias de rivais em suas partidas farão o carioca cair no ranking mundial, que será divulgado na próxima segunda.
Ele começou a semana na 25ª posição do ranking e tenta, até o final de Wimbledon, alcançar sua melhor colocação. Até hoje, seu ápice foi o 24º.
Apesar de não ter pontos a defender em Halle, já é certo que Fonseca cairá ao menos duas posições antes de jogar em Eastbourne e deixará de ser o melhor sul-americano do ranking (será ultrapassado pelo argentino Francisco Cerundolo).
A notícia boa é que ele já tem garantidos os pontos que conquistou em 2025 em Eastbourne, quando caiu justamente na segunda rodada.
Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, começa em 29 de junho. No ano passado, Fonseca foi eliminado na terceira rodada.
O brasileiro vem de ótimo resultado no último Grand Slam, Roland Garros.
No saibro francês, chegou até as quartas de final e, no caminho, eliminou o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história do tênis masculino, com 24 conquistas, e o norueguês Casper Ruud, que já foi o segundo colocado do ranking.
Caiu para o tcheco Jakub Mensik. Ganhou 400 pontos no ranking da ATP pela campanha.