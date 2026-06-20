SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giay, do Palmeiras, está na lista de reforços do Como, clube italiano que foi sensação na última temporada europeia e conquistou uma vaga na Liga dos Campeões.

O defensor de 22 anos é um nome que agrada à diretoria do Como, que ainda avalia suas opções antes de enviar uma oferta oficial. A informação foi publicada inicialmente pelo site italiano TuttoMercatoWeb e confirmada pelo UOL.

O Como terminou o Campeonato Italiano na quarta colocação, à frente de Milan e Juventus, e garantiu uma vaga histórica na próxima Liga dos Campeões. A equipe está perto de anunciar o lateral esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, como novo reforço.

A diretoria do Palmeiras ainda não recebeu uma proposta oficial por Giay, mas reconhece que o jogador deve ser alvo de diversas especulações nesta janela de transferências devido ao bom momento que vive.

Apesar de não ter sido convocado por Scaloni para a Copa do Mundo, o lateral participou de toda a preparação final do elenco argentino para o Mundial e é titular absoluto da equipe alviverde. Giay disputou 26 dos 38 jogos que o Palmeiras fez na temporada até aqui, e 21 deles foram como titular.

O nome de Giay foi ligado às principais ligas europeias mesmo antes do sucesso no Palmeiras. O Atlético de Madri queria o jogador quando ele ainda estava no San Lorenzo, e a imprensa italiana também falou sobre um interesse da Roma.

O Palmeiras pagou 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões na época) ao San Lorenzo por 75% dos direitos econômicos do jogador no meio de 2024.