FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Os exames de imagem realizados por Raphinha neste sábado (20) confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O comunicado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não detalha a gravidade do problema nem estipula um prazo de recuperação.

"O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", diz o texto divulgado pela confederação.

Raphinha sentiu dores na região durante a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Haiti, na sexta-feira (19). O atleta de 29 anos deixou o jogo ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, substituído por Rayan.