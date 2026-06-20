SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - O quadro pulmonar de Carlos Alberto Parreira, 83, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, está estável e a sedação do ex-técnico da seleção brasileira está sendo gradualmente reduzida.

Segundo o boletim divulgado pelo hospital neste sábado (20), Parreira ainda respira com auxílio de aparelhos e precisa de cuidados intensivos.

Com inflamação pulmonar, o ex-treinador permanece sedado e não tem previsão de alta.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, Parreira participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no ano passado. Ele estava nos Estados Unidos e saudou a chegada do italiano, em gravação.

Parreira foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970, e técnico do tetra, em 1994. A dupla voltou à Seleção em 2006 --Parreira como treinador e Zagallo como auxiliar.

Parreira ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.

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