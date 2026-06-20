RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terá três representantes nas finais da Copa do Mundo de Roma no skate street: Rayssa Leal, no feminino, e Giovanni Vianna e Wallace Gabriel, no masculino.
A disputa pelo título acontece neste domingo (21) (21). O feminino às 14h45 (horário de Brasília), e o masculino às 16h10.
As semifinais aconteceram no formato de duas voltas e três manobras, valendo como nota final a somatória da melhor volta e da melhor manobra. Os oito mais bem colocados avançaram à decisão.
Rayssa Leal fechou na quinta colocação. A skatista somou 148.74 pontos, com 74.05 na primeira volta e 74.69 na primeira manobra.
Ela retornou às pistas após três meses devido a uma lesão. Em março, durante as finais do Mundial de Skate, Rayssa teve uma contusão óssea no joelho direito.
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Giovanni Vianna ficou com a quarta colocação. Ele totalizou 159.57 pontos, com 80.09 na segunda volta e 79.48 na primeira manobra.
Wallace Gabriel avançou à final em quinto lugar. O atleta somou 154.09 pontos, com 78.54 na segunda volta e 75.55 na segunda manobra.
O Brasil teve outros três representantes nas semifinais. Na masculina, Kelvin Hoefler ficou em 14º, e Filipe Mota em 16º. Na feminina, Gabi Mazetto ficou em 9º.