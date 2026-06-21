Depois do título mundial em 2014, a Alemanha ainda não tinha pisado na fase eliminatória de uma Copa do Mundo. No entanto, neste sábado (20), essa escrita caiu.

Os alemães derrotaram a Costa do Marfim, de virada, por 2 a 1, em Toronto e assim garantiram uma vaga no mata-mata em 2026.

Undav, com dois gols no segundo tempo, foi o herói da partida (Kessié havia aberto o placar para os marfinenses). Com o resultado, a Alemanha vai a seis pontos, três a mais que a própria Costa do Marfim. Equador e Curaçao, que se enfrentam ainda neste sábado, ainda não somaram pontos.

O primeiro tempo foi de domínio da posse de bola pelos alemães, mas maior eficiência da seleção africana. É bem verdade que a Alemanha marcou duas vezes, mas ambos os gols foram anulados por faltas apitadas pela arbitragem.

O da Costa do Marfim valeu: aos 30 minutos, Diomandé avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Diallo completou, mas a bola foi desviada e no rebote Kessié enfim balançou as redes.

No segundo tempo, os tetracampeões do mundo encontraram dificuldades, mas o caminho do gol apareceu. Undav, que entrou no decorrer da partida, foi a resposta alemã. Aos 23, ele recebeu cruzamento longo de Amiri e, desmarcado, completou de primeira, dentro da área, para empatar.

Nos acréscimos, a estrela de Undav brilhou novamente. Posicionado entre os zagueiros marfinenses, ele recebeu passe perfeito de Nmecha em posição legal e tocou na saída de Fofana para decretar a virada alemã. Foi o terceiro gol de Undav na Copa, empatando na artilharia da competição com Messi e Jonathan David, do Canadá.

Como já possui seis pontos e vitórias nos confrontos diretos contra Costa do Marfim e Curaçao, a Alemanha não tem mais como terminar abaixo do segundo lugar do grupo E e vai para a última partida, contra o Equador, na quinta-feira (25), em Nova Jersey, apenas para definir em que posição fechará a primeira fase. A Costa do Marfim joga no mesmo dia contra Curaçao, na Filadélfia, buscando confirmar a classificação.

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