SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca e o alemão Daniel Altmaier ficaram com o vice-campeonato nas duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. A dupla perdeu para os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4), na final disputada na manhã deste domingo (21). A partida teve duração de 1 hora e 22 minutos.

Fonseca e Altmaier haviam sido eliminados na última rodada do qualificatório, mas entraram na chave principal como lucky losers após a desistência de Nick Kyrgios, que se retirou do torneio por uma lesão no joelho direito. A dupla aproveitou a oportunidade e chegou à decisão.

Primeiro set

Fonseca e Altmaier tiveram muitas dificuldades para disputar os pontos quando a dupla francesa estava no saque. Arribage e Olivetti perderam apenas dois pontos em seus games de serviço e confirmaram todos com facilidade. Os franceses venceram 15 de 16 pontos com o primeiro saque (94% de aproveitamento) e 14 de 15 com o segundo (93%).

Mesmo assim, Fonseca e Altmaier também confirmaram seus serviços, salvando três break points, e levaram o primeiro set ao tie-break.

Arribage e Olivetti seguiram implacáveis sacando e ainda conseguiram três mini breaks. A dupla francesa venceu o tie-break por 7 a 2 e fechou o set em 7/6.

Segundo set

Fonseca e Altmaier melhoraram no segundo set e passaram a incomodar mais nos games de serviço dos franceses, mas não conseguiram nenhuma quebra.

Já Arribage e Olivetti seguiram pressionando nos games de devolução e venceram 10 pontos como recebedores.

No quinto game do segundo set, os franceses conquistaram a quebra que decidiu a partida. Como haviam tido muita facilidade para confirmar seus serviços ao longo do jogo, administraram a vantagem e fecharam a parcial em 6/4.

Qual é o próximo compromisso de João?

O tenista brasileiro já volta à quadra na próxima semana no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

O número 25 do ranking mundial é o segundo tenista melhor qualificado entre os participantes da competição e folga na primeira rodada. O principal cabeça de chave do torneio é o americano Taylor Fritz, número 9 do mundo.

O rival será um tenista vindo do qualificatório, ainda não definido.