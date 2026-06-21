SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno de Rebeca Andrade às competições foi em grande estilo. A brasileira confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística, neste domingo (21), em evento realizado no Rio de Janeiro.
Este é o primeiro torneio que ela participa desde setembro de 2024, quando optou por tirar um período longe das disputas.
"[Essa medalha] Mostra que estou de volta, que vale a pena, que estou tranquila e que ainda posso entregar o melhor. E que eu tenho de treinar mais também, né? (risos) Isso faz parte, está tudo certo. Estou muito feliz, estou no lugar certo", disse Rebeca Andrade.
Rebeca Andrade alcançou o topo com média de 14.433. Ela foi a última a se apresentar na final.
O pódio teve Lia Monica Fontaine em segundo e Claire Pease em terceiro. A canadense teve média de 14.249, enquanto a norte-americana obteve 13.916.
A brasileira tinha ficado em primeiro na classificatória, que aconteceu na última quarta-feira. Na ocasião, ela alcançou média de 14,349 -14,533 no primeiro salto e 14,166.
O Pan marcou o retorno de Rebeca às competições. Em setembro de 2024, ela disputou o Brasileiro, pelo Flamengo e, depois, ela se afastou dos compromissos competitivos para cuidar de dores no corpo e refrescar a mente.
Mais medalha brasileira
Vitaliy Guimarães ficou com o bronze no solo. Jorge Vega, da Guatemala, ficou com o ouro, enquanto o colombiano Ángel Barajas levou a prata.