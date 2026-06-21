BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A medalhista olímpica Rebeca Andrade venceu a final do salto na manhã deste domingo (21), no Rio de Janeiro (RJ), e levou o ouro no Pan-Americano de Ginástica Artística em seu retorno às arenas depois de quase dois anos.
Ela foi a última se apresentar entre as oito ginastas finalistas e levou nota 14.266. A medalha de prata ficou com a canadense Lia Monica Fontaie e o bronze, com a americana Claire Pease.
Durante a última semana, o Brasil conquistou a medalha de prata na disputa feminina por equipes e assegurou uma vaga no mundial da modalidade, que será em outubro nos Países Baixos.
Rebeca Andrade escreveu em seu Instagram que "o retorno às competições nunca é apenas sobre executar séries ou conquistar resultados". "É sobre reencontrar uma parte de quem eu sou."
Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta de 28 anos anunciou no ano passado que não vai mais competir em provas de solo para poupar os joelhos.
Ela passou por três cirurgias no joelho direito após romper o ligamento cruzado anterior em 2015, quando ainda era adolescente. Em 2017, passou por nova operação decorrente da mesma lesão. Em 2019, às vésperas do Pan de Lima, no Peru, voltou a ter problemas no local e precisou de mais uma cirurgia.
Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca conquistou quatro medalhas, incluindo o ouro na final do solo.