SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil foi surpreendido e perdeu para a Alemanha por 3 sets a 2 (24/26, 26/28, 25/15, 25/19 e 14/16), na manhã deste domingo (21), em Ancara, na Turquia, no último jogo da segunda semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL).

A Alemanha, que chegava ao confronto com apenas duas vitórias e nove derrotas na competição, conquistou o terceiro triunfo. Já o Brasil, que estava invicto há sete jogos, perdeu a invencibilidade e também a liderança do torneio, que agora é dos Estados Unidos.

A equipe de Zé Roberto começou perdendo o jogo por 2 a 0, forçou o tiebreak, mas não conseguiu a vitória.

Primeiro set

O Brasil abusou dos erros e perdeu o primeiro set para a Alemanha por 26 a 24.

A seleção alemã fez 10 dos seus 26 pontos a partir de erros do Brasil. Além disso, o time brasileiro cometeu quatro erros de saque.

O bloqueio alemão também levou vantagem: 6 a 3 no fundamento.

Segundo set

Brasil sofre no ataque e perde o segundo set para a Alemanha por 28 a 26.

Júlia Bergmann foi a única jogadora do Brasil que conseguiu causar danos na defesa alemã: foram 9 pontos no segundo set.

A segunda maior pontuadora foi Helena com três pontos, e Julia, Luzia, Ana Cristina e Tainara tiveram apenas dois.

A Alemanha se deu nos pontos de bloqueio (4) e nos pontos de ataques com Timmer (5), Jatzko (4) e Kindermann (4).

Terceiro set

Zé Roberto mudou a rotação e Brasil passeia contra a Alemanha no terceiro set: vitória por 25 a 15.

A entrada de Helena mudou o jogo para o Brasil. A ponteira teve seis pontos de ataque e mudou o ânimo da equipe.

A Alemanha perdeu o ritmo com a nova formação brasileira e só teve 13% dos pontos de serviço ganhos (2/16).

Quarto set

Alemanha não encontra respostas para Helena, e vence o quarto set por 25 a 19.

Helena Wenk fez 11 pontos só no quarto set e foi fundamental para a vitória brasileira.

Tiebreak

O Brasil errou muitos ataques no início do tiebreak e viu a Alemanha abrir 9-4 no placar. Mesmo assim, a seleção brasileira buscou o empate.

Helena não conseguiu o mesmo impacto dos últimos sets e cometeu quatro erros no set mais decisivo. Vitória alemã

A situação do Brasil na Liga das Nações

O resultado deixa o Brasil na vice-liderança da Liga das Nações.

A fase preliminar reúne 18 seleções. Cada equipe disputa 12 partidas ao longo de três semanas, e as sete melhores campanhas avançam ao mata-mata ao lado da China, país-sede da fase decisiva.

A terceira e última semana da fase classificatória será disputada entre os dias 8 e 12 de julho, em Osaka, no Japão. A fase final da competição será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.