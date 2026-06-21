Fonseca e Altmaier inicialmente haviam sido derrotados ainda no qualificatório pelo americano Robert Galloway e o australiano John Peers, mas acabaram herdando uma vaga com a desistência do tenista australiano Nick Kyrgios, que fazia dupla com Mattia Bellucci, da Itália. Daí em diante, emendaram três vitórias até chegar à final.
Na chave de simples, Fonseca foi eliminado na estreia, ao perder para o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, por 2 sets a 0.
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ATP 500 de Halle | Daniel Altmaier | João Fonseca | Têni