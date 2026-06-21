RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O canadense Felix Dolci foi um dos destaques do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, no Rio de Janeiro, com três medalhas. A curiosidade é que o atleta, no começo do ano, participou da edição do "Big Brother Célébrités".
Eu não tive muito treinamento antes de vir, apenas semanas. Isso se refletiu em algumas performances minhas, o que é normal, mas acho que, agora, com um pouco mais de treinamento, posso, de fato, fazer uma boa apresentação Felix Dolci
Dolci subiu ao pódio em três oportunidades neste último dia de torneio: bronze nas argolas e barra fixa, e ouro por equipe masculina.
O ginasta conta o que o motivou a participar do Big Brother. "Foi um desejo de ir em uma nova direção, tentar algo diferente, e acho que foi muito gratificante. E também foi uma forma de mostrar a ginástica não apenas pelas performances esportivas, e acho que tive sucesso nisso. Fiquei feliz com o resultado".
Dolci retornou à seleção canadense no início de abril. "Este Pan foi mais um passo para buscar [os Jogos Olímpicos de] Los Angeles. Nesta caminhada, em breve, temos o Mundial, que, para mim, é muito importante, além de outros torneios. Meu objetivo, agora, é conseguir boas performances", concluiu.