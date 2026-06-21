SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, foi presentado com três camisas do Corinthians e uma placa de honra assinada por Osmar Stábile, presidente do time paulista. Na ocasião, o americano recebeu uniformes com os nomes dos jogadores Sócrates, camisa 8, e Wladimir, número 4, além de uma versão personalizada com o seu sobrenome.

Mamdani se reuniu com dirigentes corintianos em evento no último sábado (20). Walter Casagrande Jr., ex-jogador do time e atualmente comentarista, Rafael Castilho, diretor cultural do Corinthians, e Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico do time, participaram do encontro.

O evento acontece após o democrata publicar um vídeo sobre o Brasil na Copa do Mundo nas redes sociais. O material foi divulgado horas antes da estreia da seleção em jogo contra Marrocos, no dia 13.

No vídeo, o político americano destacou a atuação de ex-jogador Sócrates. "Enquanto aguardamos Brasil contra Marrocos, tenho pensado ultimamente em Sócrates, não o filósofo grego antigo, mas o maestro do meio-campo brasileiro", disse Mamdani.

"Sócrates jogou tanto no Brasil quanto na Seleção nas décadas de 1970 e 1980. Incluindo a Copa do Mundo de 1982, onde foi capitão da seleção", afirmou.

Opositor do presidente republicano Donald Trump, o prefeito de Nova York também citou a ditadura militar no Brasil e a Democracia Corinthiana. O movimento do clube na década de 1980 teve jogadores da equipe no controle das decisões do clube.

"Foram anos difíceis no Brasil. Uma junta militar repressiva governava o país, impondo seu domínio pela força. No Corinthians, o clube que ele capitaneava, Sócrates e seus companheiros de equipe participaram daquilo com que os brasileiros comuns sonhavam: democracia", explicou o político.