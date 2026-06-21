RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Beatriz Ferreira conquistou a medalha de ouro nos 65kg na etapa de China da Copa do Mundo de boxe, neste domingo (21) (21). O torneio marcou a estreia da brasileira na nova categoria.
Bia voltou a atuar no boxe olímpico após quase dois anos. Ela tinha deixado a modalidade depois de Paris-2024 para se dedicar aos combates profissionais. Na atual temporada, porém, retomou a carreira "híbrida".
Primeiro campeonato nesse peso, nessa categoria nova, e consegui sair campeã. Foram quatro lutas e quatro vitórias. É bem diferente, meninas que eu nunca tinha enfrentado, nunca tinha lutado... Foi muito bom e sinto que estou de volta cada vez mais forte. É só começo Bia Ferreira
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A brasileira, anteriormente, foi bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica na categoria até 60kg. Ainda nesta categoria, foi campeã brasileira em abril.
Na China, Bia deixou para trás a chinesa Li Shu, por 3 a 2, nas quartas de final, e a cazaque Aida Abikeyeva, por unanimidade, na semi. Na disputa pelo outro, triunfo sobre a a inglesa Sacha Hickey, também por unanimidade.