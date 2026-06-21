Hugo Calderano lutou muito, mas acabou derrotado na grande final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. O mesatenista japonês Shunsuke Togami venceu a partida - que teve 1h05 de duração - por 4 sets a 3, parciais de 7/11, 12/10, 11/8, 4/11, 11/5, 7/11 e 11/7.

Calderano havia vencido esta mesma competição em 2024 e 2025 e buscava o tricampeonato. O brasileiro, que conquistou a Copa do Mundo nesta temporada, vive a expectativa de subir novamente no ranking mundial da WTT (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Atualmente, ele é o oitavo colocado.

Na chave feminina, Bruna Takahashi parou nas oitavas de final, quando perdeu para a japonesa Miwa Harimoto, cabeça-de-chave número 1 da competição e terceira colocada no ranking mundial, por 3 sets a 1 (13/11, 11/13, 11/7 e 11/8). A campeã em Ljubljana foi outra japonesa: Hina Hayata, que derrotou Yuling Zhu, de Macau, na final.

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