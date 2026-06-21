RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O esporte brasileiro teve um domingo dividido entre comemorações e derrotas. Enquanto Rebeca Andrade e Beatriz Ferreira conquistaram medalhas de ouro em seus retornos às competições, João Fonseca, Hugo Calderano, Rayssa Leal e a seleção feminina de vôlei perderam suas disputas.

REBECA VOLTA ÀS COMPETIÇÕES COM OURO NO PAN

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística. A brasileira alcançou média de 14.433 na final e terminou à frente da canadense Lia Monica Fontaine e da norte-americana Claire Pease.

A ginasta foi a última atleta a se apresentar na decisão. O resultado confirmou o desempenho de Rebeca, que também havia liderado a classificatória disputada na última quarta-feira.

A competição marcou o retorno da brasileira aos torneios após um ano e nove meses. Em setembro de 2024, depois do Brasileiro, Rebeca decidiu se afastar do calendário competitivo para cuidar de dores no corpo e se preparar fora das disputas.

BIA ESTREIA NOVA CATEGORIA COM OURO NA CHINA

Beatriz Ferreira conquistou a medalha de ouro nos 65 kg na etapa da China da Copa do Mundo de boxe. O torneio marcou a estreia da brasileira na nova categoria e o retorno ao boxe olímpico após quase dois anos.

Bia havia deixado a modalidade depois dos Jogos de Paris-2024 para se dedicar aos combates profissionais. Nesta temporada, retomou a carreira híbrida entre o boxe olímpico e o profissional.

A brasileira venceu as quatro lutas que disputou na competição. Na final, derrotou a inglesa Sacha Hickey por decisão unânime.

Antes da decisão, Bia superou a chinesa Li Shu nas quartas de final e a cazaque Aida Abikeyeva na semifinal. Na categoria até 60 kg, ela já havia sido bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica.

FONSECA PERDE FINAL EM HALLE

No tênis, porém, João Fonseca ficou com o vice-campeonato do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O brasileiro e o alemão Daniel Altmaier perderam a final de duplas para os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.

A dupla teve dificuldades principalmente nos games de saque dos adversários. Mesmo sem conseguir quebras, Fonseca e Altmaier levaram o primeiro set ao tie-break antes de serem superados.

O brasileiro volta às competições na próxima semana no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Fonseca é o número 25 do ranking mundial e será o segundo cabeça de chave do torneio.

CALDERANO FICA COM VICE NA ESLOVÊNIA

No tênis de mesa, Hugo Calderano foi derrotado na final do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. O brasileiro perdeu para o japonês Shunsuke Togami, número 17 do mundo, por 4 a 3.

A partida teve sete parciais e alternância no placar. Calderano venceu o primeiro game, buscou o empate após ficar atrás por 2 a 1 e levou a decisão para o último set.

No game decisivo, o japonês abriu vantagem no início e fechou a partida em 11/7. O resultado impediu o brasileiro de conquistar o torneio pela terceira vez consecutiva.

A próxima competição de Calderano será o Smash dos Estados Unidos, que começa na quinta-feira.

RAYSSA VOLTA APÓS LESÃO, MAS FICA FORA DO PÓDIO

No skate, Rayssa Leal terminou na quinta colocação da etapa de Roma da Copa do Mundo de street. A brasileira somou 142,55 pontos na final, em sua primeira competição desde a lesão sofrida em março.

Rayssa não completou nenhuma das três voltas da decisão. Na primeira tentativa, errou uma manobra e recebeu 58,85 pontos; depois, voltou a falhar nas execuções seguintes.

Nas manobras individuais, a brasileira acertou apenas uma das três tentativas. Com isso, não conseguiu aumentar a pontuação antes do fim da disputa.

A etapa de Roma marcou o retorno da skatista ao circuito internacional após cerca de três meses afastada. A lesão no joelho não precisou de cirurgia, e o retorno aos treinamentos aconteceu no início de maio.

Na final masculina, outros dois brasileiros também disputaram a decisão. Wallace Gabriel terminou em quinto lugar, enquanto Giovanni Vianna ficou na oitava posição.

BRASIL PERDE INVENCIBILIDADE NO VÔLEI FEMININO

Na Liga das Nações feminina de vôlei, o Brasil perdeu para a Alemanha por 3 sets a 2, em Ancara, na Turquia. A seleção brasileira saiu atrás por 2 a 0, conseguiu buscar o empate, mas foi derrotada no tie-break.

A equipe teve dificuldades nos dois primeiros sets e foi superada por 26/24 e 28/26. A reação veio no terceiro e quarto sets, vencidos pelo Brasil por 25/15 e 25/19.

No quinto set, a Alemanha abriu vantagem e fechou o jogo por 16/14. O resultado encerrou a invencibilidade brasileira de sete partidas na competição.

Com a derrota, o Brasil perdeu a liderança da VNL para os Estados Unidos. A seleção terminou a segunda semana da fase classificatória na vice-liderança.