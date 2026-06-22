SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melhor tenista brasileiro da atualidade e uma das sensações da nova geração do esporte no mundo, João Fonseca, 19, vai participar de 16 a 18 de julho do torneio amistoso UTS (Ultimate Tennis Showdown) Rio, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A competição foi criada pelo francês Patrick Mouratoglou, treinador da americana Serena Williams, e tem como proposta manter a interação constante dos atletas com o público, criando uma atmosfera dinâmica com regras próprias.

Também está confirmado no torneio o australiano Nick Kyrgios, que já foi 13º do mundo em 2024 e atualmente é o 900º.

Nas últimas temporadas, ele passou por uma cirurgia no punho e duas nos joelhos e está voltando às competições em alto nível neste ano.

Além deles, participarão o argentino Francisco Cerúndolo, 21º do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais); o britânico Cameron Norrie, 29º; e o francês Ugo Humbert, 30º. Os outros três nomes serão divulgados posteriormente pela organização.

"Estou muito feliz em confirmar que vou competir no UTS Rio em julho. Mal posso esperar para jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, que é tão especial para os cariocas. Vi imagens da última edição do UTS na França e a atmosfera parecia fantástica. Tenho certeza de que vai ser incrível", afirma o número 27 do mundo, que é natural da capital fluminense.

Por ser um torneio amistoso, a torcida terá um papel importante durante os jogos, participando e apoiando os tenistas.

A competição conta com fases em nove países, com partidas divididas em quatro sets de oito minutos cada um. Ganha quem vencer pelo menos três parciais. Se houver empate, um quinto será disputado em formato de "morte súbita", em que o primeiro tenista a marcar dois pontos consecutivos vence.

Entre as regras particulares, estão a eliminação do segundo saque, a comunicação direta entre técnicos (que usam microfone, para o público ouvir as informações) e atletas e o uso de "cartas bônus", que podem multiplicar a pontuação por três em momentos decisivos, aumentando a imprevisibilidade dos confrontos.

O último título, em dezembro passado, na Inglaterra, foi conquistado pelo australiano Alex de Minaur. Ele superou o norueguês Casper Ruud, 12º melhor do mundo.

Neste ano, João Fonseca conquistou sua melhor colocação no saibro de Roland Garros, quando chegou até as quartas de final e, no caminho, eliminou o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história do tênis masculino, com 24 conquistas, e o norueguês Casper Ruud, que já foi o segundo colocado do ranking.

No início da temporada nas quadras de grama, ele foi eliminado na primeira rodada de simples em Halle, na Alemanha, mas foi vice-campeão em duplas ao lado alemão Daniel Altmaier neste domingo (21).

Nesta semana, disputará o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, último torneio antes de Wimbledon. Ele começará na segunda rodada do torneio, na quarta-feira (24).

Seu rival será o vencedor do duelo do qualificatório entre o italiano Matteo Arnaldi, 34º do mundo e semifinalista de Roland Garros, e o britânico Giles Hussey, 293º colocado.

Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, começa no dia 29. No ano passado, Fonseca foi eliminado na terceira rodada.

INGRESSOS

Os ingressos para o torneio estão sendo vendidos pela Tichetmaster. Nos dois primeiros dias, os valores vão de R$ 55 a R$ 115. No terceiro, vão de R$ 66 a R$ 138.

Em todos os dias há ingresso para PCD no valor de R$ 55.

Se o fã quiser comprar o combo válido para os três dias, os valores variam de R$ 149,50 a R$ 312,50.

Em qualquer das opções também há a taxa de 10% do valor pela compra online.