SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Retrospecto não ganha jogo, mas pode acender uma luzinha vermelha para quem acredita que camisa pesa.

Assim, não custa levantar os dados de quem tem um passado melhor nos confrontos diretos entre os três países que podem enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

Ainda é preciso saber se realmente a seleção brasileira ficará em primeiro ou segundo do Grupo C. Confirmando isso, enfrentará, respectivamente, o segundo ou primeiro do Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia na disputa.

Detalhe: caso avance em terceiro, o Brasil vai ter que esperar a definição geral e corre o risco até de pegar uma Alemanha.

Pelos números do histórico, o adversário que mais pode dar trabalho para o Brasil na segunda fase é a Holanda. E a Suécia, em teoria, é a mais agradável para o time de Carlo Ancelotti.

Veja o histórico.

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BRASIL X SUÉCIA: 15 JOGOS

- 10 vitórias do Brasil (5 em Copas, sendo um 7 a 1, em 1950, e uma final, em 1958)

- 3 empates (2 em Copas)

- 2 derrotas

- 35 gols do Brasil, 17 gols da Suécia

- Dos 15 confrontos, o Brasil ficou 4 jogos sem levar gols e a Suécia, só 1

- A última vez que os suecos ganharam um confronto do Brasil foi em 1989, em um amistoso

BRASIL X JAPÃO: 14 JOGOS

- 11 vitórias do Brasil (1 no Mundial de 2006 e 1 na Copa das Confederações-2013)

- 2 empates (1 na Copa das Confederações-2005 e 1 Copa das Confederações-2001)

- 1 derrota (no último amistoso, quando perdeu por 3 a 2, em outubro passado)

- 37 gols a favor do Brasil 8 gols contra (3 justamente no último jogo)

- Das 14 partidas, o Brasil não levou gols em 9 e só não marcou em um duelo

BRASIL X HOLANDA: 12 JOGOS

- 4 vitórias do Brasil (1 na Copa-1994 e 1 na Copa-1998, nos pênaltis)

- 4 empates

- 4 derrotas (3 em Copas: 1974, 2010 e 2014)

- 15 gols do Brasil 18 gols da Holanda

- Nos 12 confrontos, o Brasil ficou 2 sem levar gol. A Holanda, 4 (sendo o último na disputa do terceiro lugar na Copa de 2014 quando venceu por 3 a 0)

- A Holanda não perde para a seleção desde junho de 1999. Desde então jogaram quatro vezes e aconteceu dois empates (em amistosos)