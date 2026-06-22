SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho colocou um clube da terceira divisão italiana no centro das atenções do futebol internacional.

O anúncio de que o brasileiro será vinculado ao Ravenna mobilizou veículos de imprensa na Itália e gerou expectativa sobre um possível retorno aos gramados aos 46 anos.

DA EUFORIA À DÚVIDA: A REPERCUSSÃO NA ITÁLIA

A notícia teve repercussão imediata e surgiu em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026. O impacto do anúncio, porém, veio acompanhado de dúvidas sobre qual será exatamente o papel de Ronaldinho no projeto do clube italiano.

Dirigentes do Ravenna confirmam que o ex-jogador será registrado pela equipe. Ao mesmo tempo, declarações posteriores indicam que ele não deverá disputar a temporada da Serie C italiana.

A possibilidade de Ronaldinho voltar ao futebol profissional mais de uma década após sua última partida oficial rapidamente ganhou espaço nos principais veículos esportivos do país. Segundo Giuseppe Coppola, jornalista do Il Sannio Quotidiano, a reação inicial foi acreditar que o brasileiro disputaria normalmente a terceira divisão italiana.

"No começo, a notícia foi inacreditável. Muita gente ficou louca com isso. A Gazzetta dello Sport e outros jornais publicaram que Ronaldinho jogaria a Serie C nesta temporada", disse Coppola à reportagem.

O jornalista afirmou que a percepção mudou poucas horas depois. As declarações de Ariedo Braida, vice-presidente do Ravenna, alteraram o entendimento sobre o acordo e passaram a indicar uma participação mais limitada do craque brasileiro.

"Minutos depois, a situação mudou. Ariedo Braida explicou que Ronaldinho faria apenas uma exibição e não disputaria a temporada pelo Ravenna. Não há chances de Ronaldinho voltar ao futebol profissional, mas os rumores mais recentes apontam que ele será oficialmente jogador do Ravenna sem jogar", afirma Coppola.

A mudança de discurso também repercutiu na cobertura italiana. O que inicialmente era tratado como um retorno aos gramados passou a ser interpretado como uma operação com características mais amplas, envolvendo imagem, promoção institucional e participação em eventos ligados ao clube.

A expectativa agora está concentrada na apresentação marcada para terça-feira, em Miami. O evento deverá detalhar os termos da relação entre Ronaldinho e o Ravenna.

O PLANO DE CIPRIANI

A aproximação entre Ronaldinho e o Ravenna vem sendo construída há meses por Ignazio Cipriani, presidente do clube. Cipriani é herdeiro da família proprietária da marca Cipriani, ligada aos setores de hotelaria e gastronomia e com atuação internacional.

Filho de Giuseppe Cipriani e neto do fundador do Harry's Bar, em Veneza, o dirigente construiu parte de sua rede de relacionamentos nos Estados Unidos.

Os primeiros sinais públicos da aproximação com Ronaldinho apareceram em setembro de 2025. Na ocasião, Gaúcho recebeu a camisa número 10 do Ravenna durante um evento realizado em Paris, ao lado de Cipriani e Lorenzo Tonetti, empresário responsável pelas relações do clube italiano.

O desejo de contar oficialmente com o brasileiro também havia sido manifestado pelo presidente antes do anúncio. Em entrevista ao Corriere Romagna, em dezembro de 2025, Cipriani falou sobre a possibilidade de Ronaldinho vestir as cores do clube.

Uma presença oficial de Ronaldinho com a camisa do Ravenna aqui em Ravenna...Ignazio Cipriani, em tom especulativo à época

A escolha por Miami para a apresentação reforça a conexão internacional construída entre Cipriani e Ronaldinho ?além de coincidir com a presença do jogador nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo.

A imprensa italiana também passou a relacionar a operação ao empresário Lorenzo Tonetti, conhecido no futebol italiano pelo período em que esteve à frente do restaurante Giannino. O local é um tradicional ponto de encontro de dirigentes, empresários e agentes ligados ao esporte.

JOGA OU NÃO JOGA?

A principal dúvida em torno do acordo continua sendo a participação de Ronaldinho dentro de campo. As declarações de Ariedo Braida nos últimos dias contribuíram para interpretações diferentes sobre o projeto.

Em um primeiro momento, o dirigente não descartou a possibilidade de o brasileiro atuar pelo clube.

Ronaldinho é um campeão sem idade. Será registrado pelo Ravenna. Jogará? Veremos, mas isso não está descartado.Ariedo Braida

Pouco depois, porém, o discurso mudou. O vice-presidente da equipe italiana passou a indicar que Ronaldinho não participará da Serie C na próxima temporada.

Ronaldinho fará um evento de marketing conosco, mas não jogará no Ravenna na Serie C na próxima temporada. Afinal, ele tem 46 anos.

Outras informações divulgadas pela imprensa italiana apontam que o acordo pode envolver uma partida especial, ações promocionais e iniciativas relacionadas à marca Ronaldinho. Também foram publicadas especulações sobre uma possível participação mais ampla do brasileiro no projeto do clube.

Os detalhes, entretanto, permanecem em aberto. A expectativa é que a apresentação em Miami esclareça qual será efetivamente o envolvimento do ex-jogador com o Ravenna.

RAVENNA GANHOU PROJEÇÃO MUNDIAL

Fundado em 1913, o Ravenna tem sede na região da Emília-Romanha, no norte da Itália. O clube viveu seu período mais relevante na década de 1990, quando conquistou acessos e acumulou sete participações na Serie B.

A última passagem pela segunda divisão italiana ocorreu na temporada 2007/08. Desde então, a equipe enfrentou dificuldades financeiras e administrativas que a afastaram das principais categorias do futebol nacional.

O objetivo do clube para a próxima temporada é retornar à Serie B. Antes mesmo de a bola rolar, porém, o Ravenna já alcançou um resultado fora de campo: transformar uma equipe da terceira divisão italiana em tema de discussão no noticiário esportivo internacional.