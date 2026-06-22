SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde pode se classificar para o mata-mata sem ter vencido nenhum jogo na fase de grupos. Há apenas um caminho para que a seleção africana consiga a sua vaga desta maneira sem depender de critérios de desempate.

COMO CABO VERDE AVANÇA SEM VENCER?

Empatar com a Arábia Saudita + derrota do Uruguai para a Espanha

SITUAÇÃO DE CABO VERDE

Cabo Verde é o terceiro colocado do Grupo H. A seleção tem dois pontos, está igualada com o Uruguai na pontuação, no confronto direto e no saldo, mas fica atrás no número de gols marcados [3 a 2]. A Espanha lidera a chave [4 pontos], e a Arábia Saudita é a última [1 ponto].

A última rodada tem Cabo Verde x Arábia Saudita, e Uruguai x Espanha. Os jogos serão disputados na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília).

Cabo Verde ainda pode avançar sem vencer, em segundo, de outra forma, mas dependeria de critérios de desempate. Se os dois jogos terminarem empatados, os cabo-verdianos fecharão a primeira fase na vice-liderança se empatarem com Arábia Saudita por mais gols do que o Uruguai com a Espanha. Se mesmo assim houvesse igualdade, a decisão iria para os gols sofridos e, depois, número de cartões. Em última caso, a Fifa recorreria ao ranking, onde os uruguaios estão acima.

Os africanos ainda podem avançar entre os oito melhores terceiros colocados. Isso, no entanto, só seria concretizado após o fim da fase de grupos, quando todas as seleções já tivessem concluído seus jogos.

A campanha por si só já é histórica. Cabo Verde faz sua estreia em Copas do Mundo e soma dois empates contra campeões mundiais: Espanha [0 a 0] e Uruguai [2 a 2].

COMO ESTÁ O GRUPO H

Espanha - 4 pontos

Uruguai - 2 pontos (0 de saldo, +3 gols pró)

Cabo Verde - 2 pontos (0 de saldo, +3 gols pró)

Arábia Saudita - 1 ponto