SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Messi foi comparado a Michael ordan em artigo escrito por Xavi Hernández, companheiro de equipe do argentino no Barcelona por mais de uma década.

Em texto publicado no portal The Athletic, do jornal The New York Times, o espanhol exalta a carreira do camisa 10 e afirma que seu impacto no futebol é semelhante ao que o americano teve no basquete.

Para Xavi, não existe outro jogador que possa ser colocado no mesmo patamar de Messi.

"Ele superou os grandes do passado por causa de sua longevidade: tem sido o melhor nos últimos 20 anos. Mesmo agora, depois de todo esse tempo, continua a nos mostrar isso."

Xavi acompanhou a trajetória do argentino nas categorias de base e afirma ter percebido muito cedo que o atleta viria a se tornar um fenômeno do futebol.

Segundo o ex-meia, o jovem chamava atenção pela forma que dominava a bola, driblava adversários, distribuía passes e se conectava com os companheiros em campo.

"Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Nem os outros jogadores mais experientes: Carles Puyol, Victor Valdés, Deco, Ronaldinho. Nós apenas nos entreolhamos, como quem diz: isso não é normal", escreve Xavi.

Segundo o campeão mundial com a Espanha em 2010, Messi já conquistava espaço como um dos melhores nomes do clube logo no início da carreira profissional, com apenas 16 anos.

O espanhol, que atualmente é técnico, também destaca competitividade de Messi desde a adolescência.

Segundo Xavi, o argentino combinava talento e ambição, características que o diferenciavam até mesmo em um elenco repleto de estrelas.

"Sempre que avançava, não havia exibicionismo nem firulas; ele era direto, focado em um único objetivo. Meu Deus, a maneira como aquele garoto atacava o gol era uma cena rara. Mesmo no Barcelona, não se via esse tipo de talento."

Xavi explica que jogar com Messi é um privilégio, além de ser fácil por conta de sua qualidade técnica. "Quando você passa a bola para o Leo, ele devolve perfeitamente, no momento certo. E sempre no seu pé bom."

"Nosso jogo coletivo podia estar irregular, mas tínhamos a carta na manga: o melhor jogador da história. Messi ganhava partidas para nós sozinho", conta.

Para a Copa de 2026, Xavi projeta que a Argentina chegará às fases finais com Messi em sua melhor fase.

O jogador está se preparando mentalmente para essa etapa, mesmo que muitos digam que ele não está em boa forma física ou que ele não é mais o mesmo, diz o espanhol.

O ex-meia descreve o craque argentino como "incomparável" e "quase sobre-humano".

Após marcar três gols em vitória contra a Argélia na primeira rodada do Grupo J, Messi se igualou a Miroslav Klose como o maior artilheiro das Copas.

O craque estará de volta aos gramados nesta segunda (22), às 14h, no AT&T Staudium, no Texas, para enfrentar a Áustria.

"Qualquer outro jogador teria se aposentado depois de ganhar a Copa do Mundo de 2022, mas ele é um competidor nato", destaca Xavi.

"A mentalidade dele é extraordinária. Para mim, é isso que o diferencia. Ele não suporta perder. Tem o temperamento perfeito para o futebol e o físico perfeito: seu corpo é feito sob medida para o esporte."