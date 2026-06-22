SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras rescindiu o contrato do zagueiro Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos, de 23 anos, que estava emprestado ao Moreirense, de Portugal, na última temporada.

Em abril, Michel teve o contrato rescindido unilateralmente pelo Moreirense, que iria até o dia 30 deste mês, e foi obrigado a retornar ao Palmeiras. A imprensa portuguesa afirma que a rescisão se deu por faltas injustificadas em sessões de treinamento.

No mês passado, o Palmeiras tentou rescindir o contrato do defensor por justa causa, mas Michel recusou o pedido alegando que não havia motivos para a rescisão e que ele queria receber os valores até o fim de seu contrato (dezembro de 2028).

A defesa do atleta afirma que ele foi vítima de xenofobia e assédio moral durante o período em que esteve em Portugal e, por isso, acabou faltando a sessões de treinamento. O Moreirense nega veementemente as acusações do jogador.

Procurado pela reportagem, o Palmeiras não vai se manifestar sobre o caso, mas confirma que Michel não é mais atleta do clube.

O defensor chegou ao Palmeiras em 2019, para o time sub-17, teve destaque na base e foi convocado para as seleções de base.