MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - O goleiro Alisson, 33, não foi a campo nesta segunda-feira (22) no centro de treinamento Columbia Park, onde a seleção brasileira realizou a penúltima atividade antes do duelo com a Escócia, na quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

De acordo com a CBF, o jogador foi poupado para controle de carga e permaneceu na parte interna do CT. Além do camisa 1, apenas Raphinha não apareceu no gramado. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita. A comissão técnica não indicou prazo para seu retorno, mas trabalha com a possibilidade de contar com ele novamente a partir das oitavas de final.

Para o lugar de Raphinha, Carlo Ancelotti tem Luiz Henrique, Rayan e Endrick como principais opções. Gabriel Martinelli, que costuma atuar pelo lado esquerdo, também já foi utilizado pelo treinador na direita.

Apesar da baixa, o setor ofensivo do Brasil poderá ter uma novidade contra os escoceses, ao menos no banco de reservas. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, Neymar fez nesta segunda-feira seu primeiro treino junto com todo o elenco.

No domingo (21), ele já havia participado da atividade no gramado em tempo integral, mas, na ocasião, sete jogadores foram poupados dos trabalhos de campo: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Todos realizaram apenas exercícios regenerativos. Apenas Alisson, Lucas Paquetá e Vinicius Junior apareceram no gramado.

O Brasil lidera o Grupo C da Copa do Mundo, empatado com o Marrocos, ambos com quatro pontos. Na última rodada, em caso de vitória brasileira sobre os escoceses e de triunfo dos marroquinos sobre os haitianos, a primeira colocação da chave será definida nos critérios de desempate (confronto direto, saldo de gols, gols marcados e cartões).