SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futebol profissional paulista registrou neste fim de semana a maior goleada de sua história.

O Grêmio Catanduvense foi derrotado por 17 a 0 pelo Independente de Limeira, neste sábado (20), pela última rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paulista ?equivalente ao quinto nível estadual.

O resultado estabeleceu o maior placar já registrado nas competições profissionais masculinas organizadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

COMO ACONTECEU

A partida foi disputada no estádio Agostinho Prada, em Limeira. O Independente já estava classificado para a fase seguinte, enquanto o Catanduvense entrou em campo sem chances de avançar.

O time de Catanduva iniciou a partida com apenas nove jogadores. Ao longo do confronto, perdeu mais dois atletas e terminou com sete em campo, número mínimo permitido pelas regras para a continuidade de uma partida oficial.

O jogo também começou com seis minutos de atraso. Embora os atletas do Catanduvense já estivessem no estádio, integrantes da comissão técnica chegaram pouco antes do horário previsto para o início da partida, levando a documentação necessária para a realização do confronto.

Com a bola rolando, o placar começou a ser construído logo aos três minutos do primeiro tempo, com gol de Filipe. O Independente foi para o intervalo vencendo por 11 a 0 e marcou outras seis vezes na etapa final.

Hiago Ramiro foi o principal destaque ofensivo da partida, com cinco gols. Matheuzinho e Carlin marcaram duas vezes cada. Filipe, Jean, Caio, Léo Alves, Diego Mori, Bocão, Pietro e Isac Niltton completaram a goleada.

No segundo tempo, Glaucon deixou o gramado lesionado. Pouco depois, Jão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, reduzindo ainda mais o número de atletas do Catanduvense em campo. Após o apito final, jogadores das duas equipes se reuniram no gramado em uma corrente de apoio e oração.

A goleada ampliou uma sequência de resultados expressivos sofridos pelo Catanduvense. Na rodada anterior, a equipe havia sido derrotada por 13 a 0 pela Matonense. Assim, sofreu 30 gols nos dois compromissos mais recentes pela competição.

A campanha terminou com nove derrotas em nove partidas e nenhum ponto conquistado. O clube marcou apenas quatro gols e sofreu 49, encerrando sua participação com saldo negativo de 45.

O Catanduvense também acumulou derrotas por 8 a 0 para o São Carlos e por 6 a 0 diante de Mogi Mirim e Santacruzense. Na estreia da competição, o time atuou sem treinador e sem jogadores disponíveis no banco de reservas.

Na ocasião, a diretoria informou que parte dos atletas não havia sido inscrita dentro do prazo para a primeira rodada. O clube voltou a disputar competições oficiais em 2026, após sete anos afastado do futebol profissional.

DECADÊNCIA NOS ÚLTIMOS ANOS

Além da campanha sem pontos, o Catanduvense enfrenta dificuldades financeiras fora de campo. O clube tenta quitar uma dívida parcelada junto à Federação Paulista de Futebol.

O cenário contrasta com a trajetória recente da equipe no futebol paulista. Em 2012, o Catanduvense disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista.

Enquanto o clube de Catanduva encerrou sua participação com a pior campanha da competição, o Independente avançou ao mata-mata. A equipe de Limeira enfrentará o Tupã na próxima fase, em datas e horários ainda a serem confirmados pela FPF.