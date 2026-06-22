RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (22), que Fred Luz é o novo CEO da SAF. Ele vai ocupar a vaga de Carlos Amodeo, que está de saída do clube.

O Cruz-Maltino apontou que a saída de Amodeo foi "definida de forma consensual". Amodeo havia chegado ao Vasco em julho de 2024, em meio a trocas na gestão do futebol.

Segundo apurou o UOL, Amodeo vinha com uma relação interna desgastada. Havia choque de ideias com alguns pares políticos do presidente Pedrinho, e vozes ativas no clube.

Fred Luz vai assumir como CEO. Ele é engenheiro e sócio da Alvarez & Marsal.

O executivo chega com ampla experiência no mercado para liderar uma etapa estratégica do processo de fortalecimento institucional e desenvolvimento da companhia Trecho da nota do Vasco

Luz foi CEO do Flamengo durante a administração de Eduardo Bandeira de Mello. Ele foi braço-direito do mandatário ao longo de quase todo o período no clube. Luz chegou ao Flamengo como diretor de marketing, em 2013, e passou a CEO em 2014, quando também passou a participar da gestão do departamento de futebol. Deixou o Rubro-Negro em 2018.

Ele também teve uma passagem pelo Corinthians. Ele foi anunciado pelo clube em junho de 2024, ficando abaixo apenas do então presidente Augusto Melo na hierarquia.

Houve mais mudança na estrutura executiva. Ricardo Abreu assume a posição de COO (Chief Operating Officer).

VEJA NOTA DO VASCO

"A Vasco SAF informa que Carlos Amodeo encerra suas funções executivas na companhia. A decisão foi definida de forma consensual entre o executivo e o Conselho de Administração, abrindo espaço para um novo ciclo na gestão do clube.

Fred Luz, sócio da Alvarez & Marsal, assume o cargo de CEO da Vasco SAF. O executivo chega com ampla experiência no mercado para liderar uma etapa estratégica do processo de fortalecimento institucional e desenvolvimento da companhia.

A estrutura executiva passa a contar também com Ricardo Abreu, que assume a posição de COO (Chief Operating Officer), reforçando a governança e a capacidade de execução da companhia neste novo momento.

A Vasco SAF agradece a Carlos Amodeo pela dedicação e pelo trabalho realizado ao longo desse período, desejando a ele pleno sucesso nos próximos desafios".