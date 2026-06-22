SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, com pouca sedação e apresentando melhora clínica, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22).

O campeão mundial apresenta um quadro de inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Ele está com pouca sedação, acorda quando solicitado, mas ainda respira com o auxílio de aparelhos.

Segundo o hospital, Parreira segue sem previsão de alta.

"O paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas, ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro segue com melhora, mas ainda demanda cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta", informa o Samaritano Barra, em nota enviada à reportagem.

O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

Carlos Alberto Parreira esteve em sete Copas do Mundo. Pela seleção brasileira, participou de três edições -como treinador nas campanhas de 1994 e 2006 e como coordenador técnico em 2014.

Fora do Brasil, comandou as seleções de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010). Antes disso, integrou a comissão da equipe campeã mundial de 1970 como preparador físico.