ARLINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Messi mais uma vez fez história. Nesta segunda-feira (22), no 22º jogo da atual edição da Copa do Mundo na América do Norte, contra a Áustria, o craque argentino de 38 anos -completa 39 na quarta-feira (24)- garantiu a vitória da Argentina por 2 a 0 e assumiu a artilharia isolada na história do torneio de seleções da Fifa, com 18 bolas na rede em seis participações.

Com direito a um pênalti perdido ainda nos minutos iniciais da partida, o craque argentino foi novamente o protagonista no segundo triunfo da equipe na competição que assegurou a alviceleste atual detentora do título vaga na próxima fase do Mundial.

O time de Lionel Scaloni agora volta a campo apenas para cumprir tabela, no próximo sábado (27), contra a Jordânia, quando o treinador pode promover algumas alterações na formação titular.

Após fazer três na estreia contra a Argélia, que o deixaram empatado com o atacante alemão aposentado Miroslav Klose na artilharia das Copas, e se ver em meio a uma polêmica familiar na Argentina, as expectativas estavam todas voltadas para como seria o desempenho do astro de Rosário contra a seleção austríaca.

Com uma série de jogadores em grandes clubes do futebol europeu e também embalada por uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na primeira partida, a seleção austríaca prometia endurecer os jogos para os atuais campeões em comparação com a vitória folgada sobre os argelinos.

A expectativa, porém, não demorou muito a cair por terra. Aos cinco minutos de jogo, Lautaro Martínez foi derrubado dentro da área pelo lateral direito Stefan Posch, para delírio da massa azul e branca que voltou a predominar nas arquibancadas do A&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, rebatizado durante a Copa como Dallas Stadium.

Messi pegou a bola e um mar de celulares nas arquibancadas novamente dominadas pelos "hinchas" [como são conhecidos os torcedores argentinos] se preparou para registrar o momento histórico. O chute colocado, porém, saiu à esquerda da meta austríaca, para frustração geral no estádio.

Em seguida ao gol perdido, o craque coçou a cabeça com o olhar baixo, com um sorriso de lamentação, mas logo deixou claro que estava disposto a se redimir.

Ele levou perigo ao gol do arqueiro austríaco Alexander Schlager mais duas vezes, aos 18 e aos 31, sendo impedido no último instante em ambas pelo experiente zagueiro David Alaba, do Real Madrid.

Quando a primeira etapa -com direito a vaias da arquibancada para a pausa para hidratação- parecia que se encaminharia para o fim sem o gol tão esperado, ele saiu. O ex-Botafogo Thiago Almada arrancou pelo meio e abriu para o lateral esquerdo Molina, que cruzou rasteiro e encontrou Messi na entrada da grande área. O astro acertou um chute firme e rasteiro no canto direito, no contrapé de Schlager, entrando assim de vez, para a história dos Mundiais.

No início do segundo tempo, o time austríaco ainda tentou uma pressão inicial e chegou a se aproximar do gol de Dibu Martínez. Na melhor chance dos europeus, aos 9 minutos, Emiliano Martínez fez sua primeira grande defesa nesta Copa, impedindo que a cobrança de falta do meia Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, entrasse no ângulo esquerdo.

Nos acréscimos, o meia Wimmer ainda deu um susto na massa de aficionados argentinos, com uma cabeçada que passou triscando a trave de Dibu.

No lance seguinte, Messi aproveitou bate rebate dentro da pequena área austríaca após rebote em chute de Julián Álvarez e ampliou com um chute potente para o fundo das redes.

Com a vitória, a Argentina emenda a segunda vitória seguida e chega aos seis pontos na competição, assegurada na primeira fase do mata-mata. Mesmo que a Áustria também chegue aos seis pontos, a alviceleste já está garantida à sua frente pelo primeiro critério de desempate, de confronto direto.

No segundo jogo da rodada do grupo J, Argélia e Jordânia -que ainda não somaram pontos na competição- duelam às 22h (horário local, meia-noite de Brasília), no Levi's Stadium, na região de São Francisco.

A partida será crucial para as pretensões das duas seleções. Quem vencer mantém viva a possibilidade de ficar com uma das vagas entre os oito melhores terceiros colocados dos grupos, a depender do saldo de gols ao fim da terceira rodada.

Se a Jordânia não vencer a Argélia, a Argentina também já está garantida em primeiro lugar de seu grupo. Espanha, Uruguai e Cabo Verde surgem como possíveis adversários na primeira pernada do mata-mata.