RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF levará um grupo de árbitros brasileiros para um período de treinos e imersão na Espanha.

A atividade vai acontecer de 6 a 10 de julho e tem como objetivo preparar a arbitragem para o retorno do Brasileirão e a reta final dos campeonatos nacionais.

A reportagem apurou que a CBF estima um investimento aproximado de R$ 520 mil com essa imersão.

A turma será composta por 20 árbitros. E isso inclui os 17 árbitros centrais que fazem parte do quadro profissional, além de outros três convidados.

Duas convidadas são as árbitras Charly Deretti e Daiane Muniz. Elas fazem parte do quadro PRO, como VAR. Mas como atuam também em campo em torneios femininos e fazem parte da caminhada junto à Fifa para estarem na Copa do Mundo feminina em 2027, a CBF decidiu incluí-las na imersão.

O terceiro a completar a turma é Fernando Antônio Mendes de Salles. Árbitro de 33 anos, ele tem se destacado nas avaliações da comissão de arbitragem. Ele é um dos candidatos a virar profissional em 2027.

Os três árbitros centrais que estão na Copa do Mundo -Wilton Pereira Sampaio, Ramon Abatti Abel e Raphael Claus- continuarão focados no trabalho com a Fifa.

A CBF tem como objetivos promover um intercâmbio com os preceitos adotados pela Uefa e Fifa. Os árbitros brasileiros vão usar a estrutura física e tecnológica da Federação Espanhola.

A ideia é também trazer os árbitros para uma atualização de procedimentos operacionais e tecnológicos, considerando o VAR e o impedimento semiautomático -que deve entrar em vigor no Brasileirão após a Copa.