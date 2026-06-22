PIRACICABA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ação publicitária do Mercado Livre, realizada no gramado do estádio do Pacaembu, ganhou o Grand Prix (prêmio máximo) da categoria Outdoor no primeiro dia do Cannes Lions, que acontece essa semana, na França.

A iniciativa "Cupom em Campo", criada pela agência Gut, transformou o gramado do estádio do Pacaembu em um código de barras gigante.

No dia, em julho do ano passado, foi disputado o evento "Reencontro de Gigantes". A partida entre Corinthians Legends e Boca Juniors Legends, com equipes formadas por ex-jogadores, reeditava a final da Copa Libertadores da América de 2012.

Ao escanear o código de barras (ao vivo ou pela televisão), os consumidores ganhavam descontos no Mercado Livre. A partida foi transmitida pelo SBT.

Segundo a empresa, foram utilizados mais de 50 mil cupons, em mais de 800 cidades. Os cupons geraram mais de US$ 1,78 milhões em vendas no site.

PRIMEIRO DIA COM 13 TROFÉUS

O primeiro dia do festival, considerado o mais importante da publicidade mundial, ainda garantiu mais 12 leões (como são conhecidos os troféus) para as agências brasileiras. Foram conquistados mais 4 Ouros, 5 Pratas e 3 Bronzes nas sete categorias anunciadas nesta segunda-feira (22).

OS 4 OUROS FORAM PARA AS CAMPANHAS

- "Donate to Play", criada pela Publicis Brasil para Grupo Pulsa, na categoria Health;

- "Sinfonia da Energia", da agência Africa para Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), em Audio & Radio;

- "The last Coke in the desert", criada pela VML Nova York, Cidade do México e São Paulo, para a Coca-Cola, na categoria Outdoor;

- "Poderia ser uma Heineken", criada pelos escritórios da LePub de São Paulo e Milão para a Heineken, também na categoria Outdoor.

AÇÃO PARA O CORINTHIANS LEVA PRATA

Outro dos premiados nessa segunda-feira foi a ação "Uncovering Racism", criada pela agência AlmapBBDO para o Corinthians. A iniciativa levou um leão de Prata na categoria Print & Publishing.

Em fevereiro deste ano, a equipe alvinegra entrou em campo de forma diferente na partida contra o Cruzeiro, disputada na Neo Química Arena. Na parte superior da gola do uniforme, havia a frase "Racismo é crime. Denuncie". Durante a entrada, os atletas ergueram a gola da camisa até a altura da boca, dando destaque à mensagem.