SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 21 dias de férias por causa da paralisação do calendário, o elenco do Santos se reapresentou na tarde desta segunda-feira (22) para iniciar o período de intertemporada no CT Rei Pelé.

O retorno aos trabalhos não contou com a chegada de caras novas, mas deixou claro que o zagueiro Zé Ivaldo, o lateral-direito Mayke e os meio-campistas Zé Rafael e Tomás Rincón estão fora dos planos da comissão técnica.

A diretoria do Santos tentará envolver o quarteto em alguma negociação assim que a janela de transferências abrir, no próximo dia 20 de julho.

Caso não encontre interessados, a rescisão contratual dos atletas não está descartada.

Como nenhum deles atingiu o limite de sete partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, todos podem se transferir normalmente para outros clubes do mercado nacional.

Com essas saídas, o clube projeta aliviar consideravelmente a folha salarial, pois todos os citados têm salários elevados, para, na sequência, buscar os reforços solicitados pelo técnico Cuca.

TREINOS EM DOIS PERÍODOS

Neste primeiro dia, os jogadores realizaram apenas exames médicos e exercícios físicos.

A partir desta terça-feira (23), o Santos intensificará a preparação e passará a trabalhar em dois períodos.

As atividades no CT estão agendadas para as 9h, na parte da manhã, e para as 15h, no período da tarde.

Vale lembrar que o Alvinegro tinha uma viagem programada para Portugal durante essa pausa, mas a excursão acabou sendo cancelada.

O primeiro compromisso santista na retomada das competições deve ser no dia 18 de julho, diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos, em partida antecipada da 19ª rodada do Brasileirão.

Ao longo do segundo semestre, o Santos também terá calendário cheio com a disputa da repescagem da Copa Sul-Americana, diante da Universidad Central, da Venezuela, e as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Remo.