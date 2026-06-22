RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (22) (22), o retorno de Thiago Silva. O zagueiro assinou contrato até dezembro de 2026.

Thiago Silva é aguardado no CT Carlos Castilho na próxima semana, quando vai se juntar ao elenco e iniciar os treinamentos.

Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense, a terceira na equipe profissional. O jogador soma 212 jogos e 19 gols vestindo a Armadura Tricolor.

Thiago Silva deixou o Fluminense em dezembro do ano passado. Pouco depois, assinou com o Porto, de Portugal, onde atuou nos últimos meses.