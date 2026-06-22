O atacante Gabriel Martinelli admitiu a preferência por jogar na ponta esquerda do ataque, mas afirmou que, se o técnico Carlo Ancelotti precisar, atuará sem problemas no lado direito no duelo de quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), contra a Escócia, em Miami (Estados Unidos), pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Embora não seja favorito, o jogador do Arsenal - que é destro - pode ser opção para o lugar de Raphinha, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta (19), na Filadélfia (EUA). Os atacantes Rayan e Luiz Henrique, habitualmente utilizados pela direita, são os principais candidatos a saírem jogando.

"Primeiro, a gente fica triste pelo que aconteceu com o Rapha. Temos muitos jogadores de qualidade na frente. Eu, particularmente, prefiro jogar pela esquerda, mas no Arsenal já fiz a [ponta] direita. Fiz também com o Ancelotti [no amistoso] contra a França [derrota por 2 a 1, em 26 de março]. Estamos todos dando o melhor para estarmos preparados. A decisão é do mister", disse Martinelli em entrevista coletiva nesta segunda (22), no The Ridge, hotel onde está hospedada a seleção brasileira em Nova Jersey.

"Joguei [pela direita] no Arsenal quando o Bukayo Saka [atacante da seleção inglesa] se machucou. Se ele [Ancelotti] pedir para jogar de lateral-direito, eu faço. Claro, mister!", completou o atleta, que entrou em campo aos 19 minutos da etapa final contra o Haiti.

O camisa 22 do Brasil atua na Inglaterra, assim como metade dos 26 convocados da Escócia para a Copa. Por conhecer boa parte dos jogadores que estão do outro lado do confronto de quarta, o atacante - no Arsenal desde 2019 - pregou cautela quanto ao adversário, mas reforçou a importância de buscar a vitória e, por consequência, a liderança do Grupo C, que pode auxiliar a logística para a sequência do torneio.