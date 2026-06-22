SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre França e Iraque, válida pelo Grupo I da Copa do Mundo, foi suspensa no intervalo, quando os europeus venciam por 1 a 0, por risco de raios nas proximidades do estádio da Filadélfia. Uma forte chuva caía no final do primeiro tempo.

Assim que o árbitro canadense Drew Fischer encerrou a etapa inicial, um aviso nos telões do Lincoln Financial Field instruiu que os torcedores deixassem as arquibancadas e procurassem abrigos em locais cobertos devido a uma tempestade.

Esta é a primeira paralisação causada por tempestades neste Mundial. Os Estados Unidos têm rígido protocolo em caso de descargas elétricas registradas nas proximidades das arenas.

O jogo só pode ser retomado depois de 30 minutos transcorridos sem novas descargas elétricas em até 16 quilômetros do estádio.

A mesma mensagem que avisava sobre a aproximação de uma tempestade foi exibida antes do início da partida, fechando temporariamenteos portões do estádio. Pouco depois, a previsão de raios foi considerada superada e a abertura dos portões, retomada.

A recomendação é do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), que determina a evacuação dos torcedores e das delegações.

Sem um protocolo específico para situações de tempestade, a Fifa não tem uma definição clara sobre os limites de tempo para retomar as partidas.

As cidades-sede americanas mais suscetíveis à temporada de tempestades são Kansas City, Nova Jersey e Miami, além de três cujos estádios têm teto retrátil: Atlanta (estádio Mercedes-Benz), Houston (estádio NRG) e Dallas (estádio AT&T).