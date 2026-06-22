SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF definiu nesta segunda-feira (22) os detalhes da tabela da Série A do Brasileirão para a volta após a Copa do Mundo. A entidade já decidiu colocar em prática mudanças na política dos horários da competição.

Nada de jogos às 19h no meio de semana e também nenhum jogo no fim da noite de domingo.

Para domingo à noite, o limite estabelecido pela CBF para pontapé inicial das partidas foi 19h30. Antes, não era difícil achar jogos até mesmo às 20h30 de domingo.

Isso tudo envolve de imediato os confrontos da 19ª à 24ª rodada, abrangidos pela atualização mais recente. A CBF quer continuar com essa prática nas rodadas subsequentes.

A reorganização dos horários já é fruto de pontos colocados nas reuniões com os clubes sobre a organização da futura liga única.

No encontro mais recente, como publicou o UOL, a CBF apresentou um estudo sobre horários e já tinha declarado "guerra" aos jogos às 19h no meio de semana e 20h30 de domingo.

A razão é tentar melhorar a média de público nos estádios.

A CBF vinha tentando se equilibrar entre o desejo das detentoras, necessidades legais (intervalo de 66h entre os jogos) e nuances causados pela tabela da Conmebol para competições continentais.

OS ESTUDOS FEITOS

Como parte do estudo sobre horários, a CBF criou um índice para avaliar a presença de público.

Para isso, separou os times em cinco grupos, considerando média de público deles. A entidade fez um comparativo envolvendo a média de público do campeonato e o desempenho de cada horário.

Foi com base nesses quadros que a CBF criou a ofensiva contra os jogos às 19h no meio de semana e também com pontapé inicial depois das 19h30 de domingo.