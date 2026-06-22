SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Andryl Miguel Lourenço da Silva, de 20 anos, precisou ser levado de ambulância após passar mal durante os treinamentos do Paulista, time de Jundiaí, cidade a cerca de 60 km de São Paulo, nesta segunda-feira (22).

A suspeita é que o jogador tenha sofrido uma parada cardíaca. O atleta foi internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital São Vicente de Paulo.

"O jogador apresenta sinais vitais estáveis, sem necessidade de medicação no momento, e permanece internado na UTI para assistência e monitoramento contínuos", afirma o clube, em nota. "Até o momento, o exame de eletrocardiograma realizado não apresentou alterações."

Segundo informações, o atacante participava do treino quando passou mal. Ele recebeu massagem cardíaca ainda no campo e foi levado para o hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Um vídeo gravado por celular mostra quando duas ambulâncias do Samu deixam o estacionamento do local onde o time treinava.

Questionado por meio de sua assessoria de imprensa, o hospital São Vicente confirmou que ele continuava internado na noite desta segunda-feira, mas disse que não poderia informar o estado de saúde do jogador por causa da lei de proteção de dados.

Natural de Volta Redonda (RJ), o jogador estreou no profissional no ano passado. Disputou no primeiro semestre com o time de Jundiaí a Série A-3 do Campeonato Paulista, a terceira divisão de São Paulo. A equipe jogará a Copa Paulista no segundo semestre.

"O clube segue acompanhando a evolução do quadro clínico, prestando todo o suporte necessário ao atleta e seus familiares", diz trecho da nota do Paulista.