RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Júlio César Rocha, brasileiro que é técnico de tênis em cadeira de rodas em Brasília, está em coma em um hospital em Paris, na França, após descobrir, durante uma viagem ao país, uma doença rara que comprometeu os pulmões. Familiares e amigos, agora, fazem campanha para arrecadar fundos para o tratamento e ajudar em todo o processo.

O QUE ACONTECEU

Cesinha, como é conhecido, viajou com a esposa, Leilza Aquino, para Paris. A ida à capital francesa tinha o intuito de celebrar 20 anos de casamento e acompanhar alguns dias de Roland Garros, um dos principais torneios do circuito de tênis e o preferido do técnico.

O treinador havia feito exames prévios à viagem, que apontaram um quadro de diabetes. Júlio César logo iniciou um tratamento e fez mudanças na rotina.

Já em Paris, no decorrer da viagem, o brasileiro sentiu-se mal e o casal decidiu ir a um hospital. Após uma bateria de exames, ouviu o diagnóstico de dermatomiosite.

Dermatomiosite é uma doença autoimune rara, caracterizada por inflamação muscular e alterações cutâneas. No caso de Júlio César, atingiu severamente os pulmões.

"A partir desse diagnóstico, tudo aconteceu muito rápido. Obviamente, não deixaram ele ter alta nesta situação. As coisas foram se agravando e ele teve que ir para a UTI. Logo viram que o pulmão dele estava muito comprometido, e veio a notícia de que ele vai ter de passar por um transplante. O estado dele é grave. Já são quase 30 dias de internação e, por causa dessas complicações, o colocaram em coma induzido", disse Jade Lanai, atleta treinada por Júlio César.

Além da questão médica, há também as questões financeiras. A viagem deveria ter terminado há mais de 20 dias, e, desde então, Leilza vem buscando formas de custear os gastos do dia a dia em Paris.

Segundo pessoas próximas, o seguro viagem está se recusando a arcar com algumas despesas. A justificativa é por considerarem se tratar de uma doença preexistente, apesar de Cesinha só ter descoberto em exames realizados já em solo francês. A família buscou um advogado para entrar com um processo, mas ainda aguarda o desfecho.

Familiares e amigos estão fazendo uma campanha através das redes sociais para arrecadar fundos que possam ajudar em todo o trâmite. Páginas dedicadas ao tênis também aderiram à movimentação.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral em Paris, tem conhecimento do caso. O órgão está prestando assistência consular, inclusive na forma de visita consular ao brasileiro hospitalizado, segundo o Itamaraty.

Sob o comando de Cesinha, Lanai foi campeã do US Open juvenil no tênis em cadeira de rodas. A brasileira levantou o troféu na edição de 2022. Ele trabalhou também com Meirycoll Duval, que foi número 1 do Brasil na modalidade.