SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se representa nesta quarta-feira (24), na Academia de Futebol, após três semanas de férias ao elenco durante a pausa da Copa do Mundo. A direção aproveitou esse período para encaminhar o futuro de cinco jogadores que estavam emprestados até o fim do mês de junho.

VEJA A SITUAÇÃO DE CADA JOGADOR

Kaiky Naves

O zagueiro de 24 anos jogou a última temporada no Alverca, de Portugal, e foi titular absoluto da equipe: 34 jogos disputados na temporada, e todos eles como titular. Além de três gols marcados. O Alverca terminou o Campeonato Português na 11ª posição com 39 pontos e não correu riscos de rebaixamento.

Naves tem uma reunião programada com a direção palmeirense para definir o seu futuro. O UOL apurou que o desejo do atleta é de seguir no clube desde que receba oportunidades. O problema é que nesta terça-feira (23) Abel Ferreira tem à disposição no elenco Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs (além de Benedetti e Koné, que fazem parte do grupo de apoio da base ao profissional).

A tendência é que o atleta seja negociado. O Alviverde quer cerca de 5 milhões de euros (quase R$ 30 milhões na cotação atual) para fechar negócio.

Robson

O zagueiro de 19 anos estava emprestado ao Bétis até o dia 30, mas tinha alinhado no contrato uma prorrogação de empréstimo por mais um ano.

O defensor não recebeu nenhuma oportunidade no time B do clube espanhol, mas seguirá no plantel da equipe para a próxima temporada.

Robson foi emprestado com uma opção de compra estipulada em contrato, que pode virar uma obrigação caso ele atinja metas de estipuladas.

Kaique

O goleiro de 23 anos é mais um palmeirense que se destacou na liga portuguesa, pelo Nacional. Kaique terminou o Campeonato Português como o goleiro que mais defendeu penalidades: quatro de oito cobranças.

O Nacional tem opção de compra no contrato, mas até o momento não sinalizou ao Palmeiras sua decisão. A ideia de Kaique é seguir jogando como titular, mas nesta terça-feira (23) no Palmeiras não há essa possibilidade com Carlos Miguel.

Marcelo Lomba tem contrato com o Palmeiras até o fim desta temporada, e Kaique pode virar a sombra de Carlos Miguel. Ele é mais um jogador que vai sentar com a direção alviverde para definir seu futuro nos próximos dias.

Vitinho

O atacante de 23 anos estava emprestado ao time sub-23 do Santa Clara, em Portugal, e não permanecerá na equipe.

Como o jogador tem um vínculo curto com o Palmeiras, a ideia é reemprestá-lo ou liberar o jogador do contrato para buscar um novo clube.

Michel

O zagueiro de 23 anos estava emprestado ao Moreirense, de Portugal, mas teve o empréstimo rescindido unilateralmente pelo clube português após faltas injustificadas em sessões de treinamento.

A defesa do atleta afirma que ele foi vítima de xenofobia e assédio moral durante o período em que esteve em Portugal e, por isso, acabou faltando a sessões de treinamento. O Moreirense nega veementemente as acusações do jogador.

Procurado pela reportagem, o Palmeiras não vai se manifestar sobre o caso. O UOL apurou que o clube considera que Michel já não faz parte do elenco e teve o contrato rescindido.