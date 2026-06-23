RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com ausências de peças importantes por causa da Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim terá um olhar para a base durante a pausa no calendário do futebol brasileiro, e admite que pode testar os jovens jogadores em lacunas observadas para o restante da temporada.

Esta, inclusive, pode ser uma oportunidade quase única. Nas últimas temporadas, com elencos estrelados, o time principal tem tido pouco espaço para os meninos formados no Ninho do Urubu. Uma exceção recente é o volante Evertton Araújo

Alfredo Almeida, diretor das categorias de base, revelou que a gestão da base alinhou com Jardim as necessidades e quais nomes serão aproveitados nos treinos ?que vai contar com um período em Portugal, onde o Flamengo vai participar de amistosos contra clubes como River Plate, da Argentina, e Benfica, de Portugal.

"Houve um planejamento, conversa e alinhamento feito entre o futebol de base e o futebol profissional para os jogadores que vão estar na intertemporada dentro daquilo que são as necessidades do Leonardo Jardim. O mais importante é eles estarem preparados para esses dias, esses momentos e esses minutos que podem ter no treino ou para a utilização com mais tempo", disse Alfredo Almeida.

Alfredo, que na última semana gerenciou o "Flamengo Academy" no Ninho do Urubu, ressaltou que Leonardo Jardim tem o costume de trabalhar com jovens jogadores.

Foi o treinador português, por exemplo, quem lançou nomes como Kylian Mbappé e Bernardo Silva, quando comandava o Monaco, da França. No Cruzeiro, no ano passado, promoveu Kauã Prates e Janderson.

Sabemos aqui o que o futebol profissional nesta terça-feira (23) tem e o que a base tem. Não tenho a mínima dúvida que o nosso treinador do futebol profissional está super preparado e habituado a saber o que é trabalhar com a base, com os jovens e aquilo que é necessário para os jovens se firmarem. Mais do que estarmos alinhados, o Jardim muitas vezes também ajuda naquilo que é o processo de formação dos atletas de base, isso é fundamental.Alfredo Almeida

O Flamengo se reapresentou na última sexta-feira e treina no Ninho do Urubu até a próxima sexta. No domingo, o elenco embarca para Portugal. A primeira etapa dos treinamentos será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estói, onde permanecerá até 12 de julho.

No dia 3 de julho, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o River Plate. Em 8 de julho, às 20h30 no horário local (16h30 de Brasília), o Lausanne-Sport, da Suíça. Já o Benfica será o adversário do dia 11, às 19h30 no horário local (15h30 de Brasília).

QUEM ESTÁ FORA?

Durante a Copa do Mundo, o Flamengo não vai contar com os jogadores convocados pelas respectivas seleções: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Após o jogo contra o Coritiba, o último antes da paralisação, Jardim revelou, por exemplo, que a diretoria busca no mercado um meia com características diferentes das de Arrascaeta e Carrascal.