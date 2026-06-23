MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) atualizou o arquivo "Match Team Colours" da partida entre Escócia e Brasil, pelo Grupo C da Copa do Mundo. O documento, que estabelece as cores dos uniformes dos times, da equipe de arbitragem e dos gandulas, teve uma alteração.

Na versão original, as camisas dos goleiros da seleção eram vermelhas. Na nova alternativa, são verdes.

Questionada, a Fifa não se pronunciou. Para a entidade, mudanças desse tipo são possíveis, sem maiores problemas, desde que não haja conflito com as demais roupas em campo. No caso específico, há espaço para o vermelho e para o verde.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) preferiu ficar longe do vermelho. E disse que o uniforme vermelho de goleiro nem existe em sua coleção.

"A Fifa determina que cada seleção deve enviar quatro opções de camisa de goleiro. Colocamos a vermelha como quarta opção, mas ela não foi lançada e nem consta na coleção atual da Nike. Hoje existem três modelos de camisa de goleiro da seleção: todo preta, toda verde e toda rosa. A Fifa escolheu a vermelha sem saber que ela não constava da coleção", afirmou a confederação.

O presidente da CBF, Samir Xaud, já deixou clara a sua posição. Quando assumiu o cargo, ordenou à fornecedora Nike a interrupção da confecção das camisas vermelhas que seriam o uniforme dois da seleção na Copa.

O vermelho é historicamente associado à esquerda no espectro político. Em um cenário de polarização, quando surgiu a informação de que a camisa do Brasil teria essa cor, houve protestos de figuras ligadas à direita. Pouco depois, Xaud assumiu a CBF e brecou a produção.

"Fui totalmente contra o vermelho, mas não por ideologia política. Foi pelo patriotismo que tenho pela bandeira. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são as cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas", disse, na ocasião.

Isso não impediu que o uniforme adotado como número dois no Mundial ?usado na última sexta (19), na vitória sobre o Haiti? fosse desenhado com meiões pretos. Não há a cor preta na bandeira do Brasil.