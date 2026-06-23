RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, mas já respira sem o auxílio de aparelhos.

O campeão mundial apresenta uma inflamação pulmonar. O quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos, segundo informações divulgadas no boletim médico desta terça-feira (23).

Parreira segue sem previsão de alta da UTI. Ele está sendo acompanhado por um pneumologista intensivista e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

O paciente já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos, está lúcido e orientado. No momento, seu quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos Trecho do boletim médico

O técnico tetracampeão mundial com a seleção fez recentemente uma tratamento contra um Linfoma de Hodgkin. É um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que tem cura. O diagnóstico veio à tona em janeiro de 2024, em comunicado da CBF.

Carlos Alberto Parreira esteve em sete Copas do Mundo. Pela seleção brasileira, participou de três edições ?como treinador nas campanhas de 1994 e 2006 e como coordenador técnico em 2014.

Fora do Brasil, comandou as seleções de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010). Antes disso, integrou a comissão da equipe campeã mundial de 1970 como preparador físico.

LEIA O BOLETIM NA ÍNTEGRA

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar. Porém, o paciente já respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos, está lúcido e orientado. No momento, seu quadro clínico apresenta melhora evolutiva, mas ainda apresenta necessidade de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta da UTI".