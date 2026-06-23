SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Carlos Alberto Parreira, 83, continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com inflamação pulmonar, mas agora respira sem auxílio de aparelhos.

Segundo nota divulgada nesta terça-feira (23) pelo Hospital Samaritano Barra, Parreira está lúcido e apresenta evolução, mas ainda precisa de cuidados intensivos. Não há previsão de alta da UTI.

Em 2024, Parreira realizou quimioterapia para tratamento de um linfoma de Hodgkin.

Comandante da campanha do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, ele participou por vídeo da apresentação de Carlo Ancelotti na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no ano passado. Dos Estados Unidos, saudou a chegada do italiano em gravação.

Parreira foi preparador físico da seleção do tri, comandada por Zagallo em 1970, e técnico do tetra, em 1994. A dupla voltou à seleção em 2006 -Parreira como treinador, e Zagallo como auxiliar.

Ele ainda esteve na comissão técnica da Copa do Mundo de 2014, em que Luiz Felipe Scolari foi o técnico.

Além das quatro Copas em que acompanhou o Brasil, dirigiu o Kuwait, em 1982, os Emirados Árabes Unidos, em 1990, a Arábia Saudita, em 1998, e a África do Sul, em 2010.