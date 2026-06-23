SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Aston Villa apresentou uma proposta de cerca de 10 milhões de dólares (na atual cotação, R$ 52 mi) para contratar o lateral-direito Emerson Royal, do Flamengo. A informação da oferta foi trazida pela ESPN, e a reportagem avançou.

O Flamengo ainda não respondeu à oficialização, segundo a reportagem apurou. O diretor José Boto é quem comanda a interlocução pelo lado carioca.

Neste momento, o Flamengo demonstra relutância em liberar o jogador, especialmente pela situação do elenco. O clube não conta com Guillermo Varela, que está com a seleção do Uruguai na disputa da Copa do Mundo -o que reduz as opções para a posição.

O Aston Villa tem a lateral-direita como uma das prioridades na janela, buscando um jogador como opção a Matty Cash. O brasileiro é visto internamente como uma alternativa mais acessível dentro das restrições financeiras do clube inglês.

Pela Premier League, o brasileiro também tem passagem pelo Tottenham -onde foi a campo 101 vezes, marcando 4 gols.

Royal chegou ao Flamengo há cerca de um ano, tem contrato até 2028 e é bem avaliado pelo departamento de futebol. O jogador fez 21 jogos em 2026, sendo 19 como titular -status que vem revezando com Varela-, e tem quatro assistências.

O calendário e as opções no mercado pesam na análise do Flamengo. A equipe de Leonardo Jardim terá, no restante da temporada, partidas pelo Brasileiro e pela Libertadores, e enxerga ser importante ter opções para o setor. Além disso, trata-se de uma posição que pode apresentar dificuldades para uma reposição.