SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A notícia envolvendo uma suposta oferta milionária do Nottingham Forest por Otávio causou mal-estar interno no Cruzeiro. Nos bastidores, a avaliação é de que não há negociação em andamento, apesar da repercussão gerada nas últimas horas.

A reportagem ouviu pessoas com acesso ao dia a dia do clube afirmando que, até o momento, não chegou qualquer proposta oficial ou sinalização concreta do clube inglês pelo goleiro de 20 anos.

Nos bastidores da equipe mineira, ainda, a informação repercutiu mal, pela dimensão que ganhou nas redes e pelo valor especulado, de 13 milhões de euros (R$ 76 milhões).

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Otávio está no clube desde os 10 anos e assinou seu primeiro contrato profissional em 2022. O arqueiro tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2029.

A ascensão de Otávio no elenco principal aconteceu após a lesão de Cássio. Na disputa pela vaga com Matheus Cunha, o jovem agradou à comissão técnica e se consolidou como titular.